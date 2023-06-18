Путин заявил, что Залужный находится за границей

18 июня 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Путин считает, что главком ВСУ не находится на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «А где он, Залужный? Мне кажется, что я знаю. Вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, он за границей. Я могу ошибаться», — заяви Путин в программе «Москва Кремль Путин». Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее сообщалось о ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу. Он получил травму головы, а также осколочные ранения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «А где он, Залужный? Мне кажется, что я знаю. Вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, он за границей. Я могу ошибаться», — заяви Путин в программе «Москва Кремль Путин». Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее сообщалось о ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу. Он получил травму головы, а также осколочные ранения.