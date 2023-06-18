Путин заявил, что Залужный находится за границей

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин считает, что главком ВСУ не находится на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«А где он, Залужный? Мне кажется, что я знаю. Вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, он за границей. Я могу ошибаться», — заяви Путин в программе «Москва Кремль Путин». Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее сообщалось о ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу. Он получил травму головы, а также осколочные ранения.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «А где он, Залужный? Мне кажется, что я знаю. Вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, он за границей. Я могу ошибаться», — заяви Путин в программе «Москва Кремль Путин». Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее сообщалось о ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу. Он получил травму головы, а также осколочные ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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