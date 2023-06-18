Путин заявил, что Залужный находится за границей

Путин считает, что главком ВСУ не находится на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«А где он, Залужный? Мне кажется, что я знаю. Вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, он за границей. Я могу ошибаться», — заяви Путин в программе «Москва Кремль Путин». Видео опубликовано в
Ранее сообщалось о ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу. Он получил травму головы, а также осколочные ранения.
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