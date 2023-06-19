Солисты Пермского оперного театра отправляются в гастроли по краю

Музыканты и солисты Пермского театра оперы и балет дадут ряд концертов в территориях края. Гастроли в Березниках и Ильинском пройдут 24—25 мая, рассказали в театре.
«В Ильинском Доме культуры театр станет специальным гостем VIII Международного фестиваля любительских и независимых театров „Театральная пестрядь“. В программе „Piacere della musica…“ примут участие ведущие солисты театра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Они исполнят фрагменты опер „Кармен“ и „Фауст“, оперетт „Джудитта“ и „Сильва“, мюзиклов „Призрак Оперы“ и „Моя прекрасная леди“, а также популярные неаполитанские песни», — сообщается в telegram-канале Пермской оперы.
В Березниках 24 июня выступит ансамбль «Аристократ-Брасс», созданный музыкантами оркестра театра. В Треугольном сквере они исполнят популярные шлягеры, джазовые хиты и классические произведения.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.