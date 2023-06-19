19 июня 2023

Солисты Пермского оперного театра отправляются в гастроли по краю

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Старые здания Перми., город пермь, оперный театр
Летом певцы и музыканты оперного театра выступают в гостях Фото:

Музыканты и солисты Пермского театра оперы и балет дадут ряд концертов в территориях края. Гастроли в Березниках и Ильинском пройдут 24—25 мая, рассказали в театре.

«В Ильинском Доме культуры театр станет специальным гостем VIII Международного фестиваля любительских и независимых театров „Театральная пестрядь“. В программе „Piacere della musica…“ примут участие ведущие солисты театра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Они исполнят фрагменты опер „Кармен“ и „Фауст“, оперетт „Джудитта“ и „Сильва“, мюзиклов „Призрак Оперы“ и „Моя прекрасная леди“, а также популярные неаполитанские песни», — сообщается в telegram-канале Пермской оперы.

В Березниках 24 июня выступит ансамбль «Аристократ-Брасс», созданный музыкантами оркестра театра. В Треугольном сквере они исполнят популярные шлягеры, джазовые хиты и классические произведения.

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Музыканты и солисты Пермского театра оперы и балет дадут ряд концертов в территориях края. Гастроли в Березниках и Ильинском пройдут 24—25 мая, рассказали в театре. «В Ильинском Доме культуры театр станет специальным гостем VIII Международного фестиваля любительских и независимых театров „Театральная пестрядь“. В программе „Piacere della musica…“ примут участие ведущие солисты театра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Они исполнят фрагменты опер „Кармен“ и „Фауст“, оперетт „Джудитта“ и „Сильва“, мюзиклов „Призрак Оперы“ и „Моя прекрасная леди“, а также популярные неаполитанские песни», — сообщается в telegram-канале Пермской оперы. В Березниках 24 июня выступит ансамбль «Аристократ-Брасс», созданный музыкантами оркестра театра. В Треугольном сквере они исполнят популярные шлягеры, джазовые хиты и классические произведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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