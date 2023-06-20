В курганском городе посчитали, сколько будет стоить перенос памятника Ленину

21 июня 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

В Куртамыше перенесут на новый постамент памятник Ленину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Куртамыше (Курганская область) назвали стоимость переноса памятника основателю советского государства Владимиру Ленину (Ульянову) на новый постамент. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по ремонту памятника В.И. Ленину на улице 22 Партсъезда. Начальная цена контракта 500 тысяч 684 рубля», — указано в документации тендера. В проекте контракта написано, что работы по переносу памятника Ленину на новый постамент должны быть завершены к 15 сентября. Ранее глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев сообщил URA.RU, что постамент был сделан в давние времена из красного кирпича при отсутствии гидроизоляции, поэтому он изнутри разрушается. По словам Гвоздева, есть желание построить постамент в непосредственной близости [на площади], а старый вместе с трибунами убрать и переставить памятник со старого постамента на новый.

В городе Куртамыше (Курганская область) назвали стоимость переноса памятника основателю советского государства Владимиру Ленину (Ульянову) на новый постамент. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по ремонту памятника В.И. Ленину на улице 22 Партсъезда. Начальная цена контракта 500 тысяч 684 рубля», — указано в документации тендера. В проекте контракта написано, что работы по переносу памятника Ленину на новый постамент должны быть завершены к 15 сентября. Ранее глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев сообщил URA.RU, что постамент был сделан в давние времена из красного кирпича при отсутствии гидроизоляции, поэтому он изнутри разрушается. По словам Гвоздева, есть желание построить постамент в непосредственной близости [на площади], а старый вместе с трибунами убрать и переставить памятник со старого постамента на новый.