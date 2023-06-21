В ЯНАО ищут пропавшего 33-летнего мужчину в районе нефтегазоконденсатного месторождения. Фото

22 июня 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

С 19 июня о месте местонахождения мужчины ничего не известно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В (ЯНАО) на территории Северо-Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения и Пуровского района ищут 33-летнего Раиля Сиражетдинова. Об сообщает поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ» в социальных сетях. «С 19 июня о местонахождение Раиля Сиражетдинова неизвестно. Мужчину ищут на территории Северо-Харампурского месторождения и Пуровского района. Одет был в серую кофту и темные штаны. Рост мужчины 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — пишет поисковый отряд в группе «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске волонтеры искали пропавшую 56-летнюю Марию Дьяконову. Она 31 мая около 14.00 ушла из дома и не вернулась. Позже выяснилось, что женщину нашли. С ней все хорошо. Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

В (ЯНАО) на территории Северо-Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения и Пуровского района ищут 33-летнего Раиля Сиражетдинова. Об сообщает поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ» в социальных сетях. «С 19 июня о местонахождение Раиля Сиражетдинова неизвестно. Мужчину ищут на территории Северо-Харампурского месторождения и Пуровского района. Одет был в серую кофту и темные штаны. Рост мужчины 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — пишет поисковый отряд в группе «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске волонтеры искали пропавшую 56-летнюю Марию Дьяконову. Она 31 мая около 14.00 ушла из дома и не вернулась. Позже выяснилось, что женщину нашли. С ней все хорошо.