21 июня 2023
20 июня 2023

В ЯНАО ищут пропавшего 33-летнего мужчину в районе нефтегазоконденсатного месторождения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С 19 июня о месте  местонахождения мужчины ничего не известно Фото:

В (ЯНАО) на территории Северо-Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения и Пуровского района ищут 33-летнего Раиля Сиражетдинова. Об сообщает поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ» в социальных сетях.

«С 19 июня о местонахождение Раиля Сиражетдинова неизвестно. Мужчину ищут на территории Северо-Харампурского месторождения и Пуровского района. Одет был в серую кофту и темные штаны. Рост мужчины 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — пишет поисковый отряд в группе «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске волонтеры искали пропавшую 56-летнюю Марию Дьяконову. Она 31 мая около 14.00 ушла из дома и не вернулась. Позже выяснилось, что женщину нашли. С ней все хорошо.

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В (ЯНАО) на территории Северо-Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения и Пуровского района ищут 33-летнего Раиля Сиражетдинова. Об сообщает поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ» в социальных сетях. «С 19 июня о местонахождение Раиля Сиражетдинова неизвестно. Мужчину ищут на территории Северо-Харампурского месторождения и Пуровского района. Одет был в серую кофту и темные штаны. Рост мужчины 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — пишет поисковый отряд в группе «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске волонтеры искали пропавшую 56-летнюю Марию Дьяконову. Она 31 мая около 14.00 ушла из дома и не вернулась. Позже выяснилось, что женщину нашли. С ней все хорошо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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