«Латинские названия — дешевые понты»: Милонов призывает вернуться к русскому языку

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сейчас в России пришло время избавляться от латинских названиях не только у артистов в псевдонимах, но на уличных вывесках. Об этом парламентарий заявил в беседе с URA.RU в День славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.
«Латиницей артисты пишут от недостатка ума. Обычно такие названия выбирают те, кто хочет продемонстрировать дешевые понты — говоря русским языком. Обычно по такому пути идут люди со скромными вокальными данными. Но меня это меньше смущает, чем тот факт, что у нас на улицах куча вывесок на латинском», — поясняет собеседник агентства.
По мнению Милонова, хозяева таких магазинов — не сильно грамотные люди. Депутат считает, что в данном случае было бы логично запретить не только названия, но и закрыть эти заведения.
«Это, конечно, позор, когда у нас не на русском пишут. Считаю, что за это надо наказывать сурово и закрывать такие места. А там открывать нормальные русские магазины», — говорит депутат.
Речь о запрете в России латиницы в рекламе и на вывесках идет уже не первый месяц. Это делается для того, чтобы защитить русский язык и его использование в повседневной жизни. На законодательном уровне такие решения пока не приняты.
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