21 июня 2023

Новый проректор ЮУрГУ получил дополнительный пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Мануйлов начал набирать политический вес
Антон Мануйлов начал набирать политический вес Фото:

Проректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) по молодежной политике Антон Мануйлов стал членом Общественной палаты Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 22 июня в заксобрании региона.

«Антон Мануйлов был выдвинут АНО „Ассоциация волонтеров Челябинской области“. Он родился в 1992 году, в 2015 году окончил Уральский государственный юридический университет. Депутаты одобрили его кандидатуру», — пояснили в пресс-службе областного парламента.

В апреле Мануйлов сменил в должности проректора Вячеслава Бурматова, младшего брата депутата Госдумы Владимира Бурматова. Бурматов-младший, в свою очередь, стал проректором ЮУрГУ в августе 2018 года, вместо Олега Дубровина, также считающегося соратником Бурматова-старшего.

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Проректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) по молодежной политике Антон Мануйлов стал членом Общественной палаты Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 22 июня в заксобрании региона. «Антон Мануйлов был выдвинут АНО „Ассоциация волонтеров Челябинской области“. Он родился в 1992 году, в 2015 году окончил Уральский государственный юридический университет. Депутаты одобрили его кандидатуру», — пояснили в пресс-службе областного парламента. В апреле Мануйлов сменил в должности проректора Вячеслава Бурматова, младшего брата депутата Госдумы Владимира Бурматова. Бурматов-младший, в свою очередь, стал проректором ЮУрГУ в августе 2018 года, вместо Олега Дубровина, также считающегося соратником Бурматова-старшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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