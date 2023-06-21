Новый проректор ЮУрГУ получил дополнительный пост

Проректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) по молодежной политике Антон Мануйлов стал членом Общественной палаты Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 22 июня в заксобрании региона.
«Антон Мануйлов был выдвинут АНО „Ассоциация волонтеров Челябинской области“. Он родился в 1992 году, в 2015 году окончил Уральский государственный юридический университет. Депутаты одобрили его кандидатуру», — пояснили в пресс-службе областного парламента.
В апреле Мануйлов сменил в должности проректора Вячеслава Бурматова, младшего брата депутата Госдумы Владимира Бурматова. Бурматов-младший, в свою очередь, стал проректором ЮУрГУ в августе 2018 года, вместо Олега Дубровина, также считающегося соратником Бурматова-старшего.
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