24 мая 2025

Китаянка Минжуй прочитала стихотворение Пушкина в центре Челябинска. Видео

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В стране скоро отметят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
В стране скоро отметят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры Фото:

Студентка из Китая Гуань Минжуй прочитала стихотворение русского поэта Александра Пушкина в центре Челябинска возле куста сирени. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета.

«Гуань Минжуй процитировала стихотворение русского поэта Александра Пушкина „Я вас любил“. Сделала она это специально к празднику», — отмечает telegram-канал вуза.

6 июня 2025 года в России отметят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Главная дата праздника — 6 июня, день рождения Александра Пушкина. Дату выбрали не случайно. По новому стилю поэт родился 6 июня (а по старому — 26 мая).

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Студентка из Китая Гуань Минжуй прочитала стихотворение русского поэта Александра Пушкина в центре Челябинска возле куста сирени. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета. «Гуань Минжуй процитировала стихотворение русского поэта Александра Пушкина „Я вас любил“. Сделала она это специально к празднику», — отмечает telegram-канал вуза. 6 июня 2025 года в России отметят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Главная дата праздника — 6 июня, день рождения Александра Пушкина. Дату выбрали не случайно. По новому стилю поэт родился 6 июня (а по старому — 26 мая).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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