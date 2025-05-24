Студентка из Китая Гуань Минжуй прочитала стихотворение русского поэта Александра Пушкина в центре Челябинска возле куста сирени. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета.
«Гуань Минжуй процитировала стихотворение русского поэта Александра Пушкина „Я вас любил“. Сделала она это специально к празднику», — отмечает telegram-канал вуза.
6 июня 2025 года в России отметят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Главная дата праздника — 6 июня, день рождения Александра Пушкина. Дату выбрали не случайно. По новому стилю поэт родился 6 июня (а по старому — 26 мая).
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