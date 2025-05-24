В Челябинской области закончилось голосование на праймериз

25 мая 2025 в 20:00 Размер текста - 17 +

Участники и выборщики челябинских праймериз ждут результатов предварительного голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года Праймериз «Единой России», проходившие в Челябинской области, закончились. С 22:00 по местному времени, когда завершится предварительное голосование по всей стране, начнется подсчет голосов. Предварительное электронное голосование «Единой России» проходило с 19 по 25 мая одновременно в 57 регионах страны, где уже зарегистрировано 2,8 млн избирателей. Само выдвижение кандидатов на праймериз завершилось в конце апреля. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех кандидатов от партии, а принять участие в процедуре могут как члены, так и сторонники ЕР и беспартийные граждане. В Челябинской области планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Как URA.RU сообщили в реготделении «Единой России», в среднем по области приходится пять человек на место. Из 3838 кандидатов 322 претендуют на мандаты в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления. Самая большая конкуренция в Брединском районе, где на 16 мест претендует 91 депутат, наименьшая — в Кусинском (45 кандидатов на 15 мест). Также в регионе в этом году отмечено одно из самых больших количеств кандидатов-участников СВО — 83 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Праймериз «Единой России», проходившие в Челябинской области, закончились. С 22:00 по местному времени, когда завершится предварительное голосование по всей стране, начнется подсчет голосов. Предварительное электронное голосование «Единой России» проходило с 19 по 25 мая одновременно в 57 регионах страны, где уже зарегистрировано 2,8 млн избирателей. Само выдвижение кандидатов на праймериз завершилось в конце апреля. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех кандидатов от партии, а принять участие в процедуре могут как члены, так и сторонники ЕР и беспартийные граждане. В Челябинской области планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Как URA.RU сообщили в реготделении «Единой России», в среднем по области приходится пять человек на место. Из 3838 кандидатов 322 претендуют на мандаты в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления. Самая большая конкуренция в Брединском районе, где на 16 мест претендует 91 депутат, наименьшая — в Кусинском (45 кандидатов на 15 мест). Также в регионе в этом году отмечено одно из самых больших количеств кандидатов-участников СВО — 83 человека.