В Челябинской области закончилось голосование на праймериз

Праймериз «Единой России», проходившие в Челябинской области, закончились. С 22:00 по местному времени, когда завершится предварительное голосование по всей стране, начнется подсчет голосов.
Предварительное электронное голосование «Единой России» проходило с 19 по 25 мая одновременно в 57 регионах страны, где уже зарегистрировано 2,8 млн избирателей. Само выдвижение кандидатов на праймериз завершилось в конце апреля. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех кандидатов от партии, а принять участие в процедуре могут как члены, так и сторонники ЕР и беспартийные граждане.
В Челябинской области планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Как URA.RU сообщили в реготделении «Единой России», в среднем по области приходится пять человек на место. Из 3838 кандидатов 322 претендуют на мандаты в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления.
Самая большая конкуренция в Брединском районе, где на 16 мест претендует 91 депутат, наименьшая — в Кусинском (45 кандидатов на 15 мест). Также в регионе в этом году отмечено одно из самых больших количеств кандидатов-участников СВО — 83 человека.
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