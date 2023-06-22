Шойгу спрогнозировал поставки западной техники Киеву в 2023 году

Шойгу: в 2023 году Запад поставит Украине 250 танков

22 июня 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

250 танков получит Украина от западных союзников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopards, 31 Abrams. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Что касается планируемых поставок бронетехники. Всего, если говорить о танках, в 2023 году поставят 250 танков, в том числе порядка 120 «Леопардов», 31 «Абрамс» и остатки, которые они насобирали по всему миру, это 95 танков Т-72», — сказал Шойгу в ходе совещания Совбеза. Трансляция заседания велась в эфире телеканала «Россия-24». В 2023 году страны Запада начали поставки танков Украине. Ранее президент РФ Владимир путин рассказывал, что в ночь на 21 июня ВС РФ смогли уничтожить 245 танков ВСУ. Он отметил, что украинская техника «горит за милую душу» при контрнаступлении.

В 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopards, 31 Abrams. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Что касается планируемых поставок бронетехники. Всего, если говорить о танках, в 2023 году поставят 250 танков, в том числе порядка 120 «Леопардов», 31 «Абрамс» и остатки, которые они насобирали по всему миру, это 95 танков Т-72», — сказал Шойгу в ходе совещания Совбеза. Трансляция заседания велась в эфире телеканала «Россия-24». В 2023 году страны Запада начали поставки танков Украине. Ранее президент РФ Владимир путин рассказывал, что в ночь на 21 июня ВС РФ смогли уничтожить 245 танков ВСУ. Он отметил, что украинская техника «горит за милую душу» при контрнаступлении.