Mash: ВСУ больше часа атакуют сахарный завод в Курской области

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
ВСУ атакуют сахарный завод в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска обстреливают сахарный завод в поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Обстрел длится больше часа.

«Прямо сейчас ВСУ пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино — украинская артиллерия работает по предприятию больше часа практически без перерыва. Огонь ведут из „Градов“», — говорится в сообщении. В соседнем селе Елизаветовка отключен свет.

Жители Елизаветовки спрятались в подвалах. Воздушная тревога действует также в поселке Глушкова. Данных о пострадавших нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее стало известно, что сотрудники пограничного управления ФСБ в Курской области пресекли попытку атаки дронов ВСУ на поселок Елизаветовка. Отмечается, что один из беспилотников был сбит из автомата, а другой посадили с помощью антидронового ружья. Пострадавших нет, передает «Газета.ru». Украинский дрон ранее 20 июня сбросил четыре взрывчатки на село Гордеевка в Курской области. Боеприпасы взрывчатки разорвались. Никто не пострадал.

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Украинские войска обстреливают сахарный завод в поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Обстрел длится больше часа. «Прямо сейчас ВСУ пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино — украинская артиллерия работает по предприятию больше часа практически без перерыва. Огонь ведут из „Градов“», — говорится в сообщении. В соседнем селе Елизаветовка отключен свет. Жители Елизаветовки спрятались в подвалах. Воздушная тревога действует также в поселке Глушкова. Данных о пострадавших нет. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее стало известно, что сотрудники пограничного управления ФСБ в Курской области пресекли попытку атаки дронов ВСУ на поселок Елизаветовка. Отмечается, что один из беспилотников был сбит из автомата, а другой посадили с помощью антидронового ружья. Пострадавших нет, передает «Газета.ru». Украинский дрон ранее 20 июня сбросил четыре взрывчатки на село Гордеевка в Курской области. Боеприпасы взрывчатки разорвались. Никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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