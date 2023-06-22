Mash: ВСУ больше часа атакуют сахарный завод в Курской области

Украинские войска обстреливают сахарный завод в поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Обстрел длится больше часа.
«Прямо сейчас ВСУ пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино — украинская артиллерия работает по предприятию больше часа практически без перерыва. Огонь ведут из „Градов“», — говорится в сообщении. В соседнем селе Елизаветовка отключен свет.
Жители Елизаветовки спрятались в подвалах. Воздушная тревога действует также в поселке Глушкова. Данных о пострадавших нет.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее стало известно, что сотрудники пограничного управления ФСБ в Курской области пресекли попытку атаки дронов ВСУ на поселок Елизаветовка. Отмечается, что один из беспилотников был сбит из автомата, а другой посадили с помощью антидронового ружья. Пострадавших нет, передает «Газета.ru». Украинский дрон ранее 20 июня сбросил четыре взрывчатки на село Гордеевка в Курской области. Боеприпасы взрывчатки разорвались. Никто не пострадал.
Украинские войска обстреливают сахарный завод в поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Обстрел длится больше часа. «Прямо сейчас ВСУ пытаются атаковать сахарный завод в поселке Теткино — украинская артиллерия работает по предприятию больше часа практически без перерыва. Огонь ведут из „Градов“», — говорится в сообщении. В соседнем селе Елизаветовка отключен свет. Жители Елизаветовки спрятались в подвалах. Воздушная тревога действует также в поселке Глушкова. Данных о пострадавших нет. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее стало известно, что сотрудники пограничного управления ФСБ в Курской области пресекли попытку атаки дронов ВСУ на поселок Елизаветовка. Отмечается, что один из беспилотников был сбит из автомата, а другой посадили с помощью антидронового ружья. Пострадавших нет, передает «Газета.ru». Украинский дрон ранее 20 июня сбросил четыре взрывчатки на село Гордеевка в Курской области. Боеприпасы взрывчатки разорвались. Никто не пострадал.