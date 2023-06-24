Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«В Кременной военнослужащим передали долгожданное оборудование, военные и медицинские материалы, а также вкусняшки. Совместно с командиром 239 танкового полка начальнику медицинской части полка вручили медаль „За заслуги в военной медицине“», — написала Ольга Мухометьярова в соцсети.
Ранее Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге. Она посетила мобилизованных в зоне спецоперации и рассказала, что они строят гидротехнические и оборонительные сооружения.
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