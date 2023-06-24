Челябинский депутат Мухометьярова доставила посылки на фронт. Фото

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Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова лично приехала в зону СВО с гуманитарным грузом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«В Кременной военнослужащим передали долгожданное оборудование, военные и медицинские материалы, а также вкусняшки. Совместно с командиром 239 танкового полка начальнику медицинской части полка вручили медаль „За заслуги в военной медицине“», — написала Ольга Мухометьярова в соцсети.

Ранее Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге. Она посетила мобилизованных в зоне спецоперации и рассказала, что они строят гидротехнические и оборонительные сооружения.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В Кременной военнослужащим передали долгожданное оборудование, военные и медицинские материалы, а также вкусняшки. Совместно с командиром 239 танкового полка начальнику медицинской части полка вручили медаль „За заслуги в военной медицине“», — написала Ольга Мухометьярова в соцсети. Ранее Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге. Она посетила мобилизованных в зоне спецоперации и рассказала, что они строят гидротехнические и оборонительные сооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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