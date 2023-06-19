За военной амуницией Ольга Мухометьярова отправилась в Санкт-Петербург Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«В Санкт-Петербурге забрала шлемы и бронежилеты для наших ребят. […] Своим мы выбираем лучшее», — написала Ольга Мухометьярова.

Она уточнила, что для бойцов закуплена продукция российской компании «Ингра», поскольку она имеет хорошую репутацию у военнослужащих. Бронежилеты и шлемы этой фирмы высоко ценят эксперты.

Ранее Ольга Мухометьярова показала, как в мастерской начали шить балаклавы и футболки для участников спецоперации. Она пояснила, что одежда китайского производства мала для российских военнослужащих.