Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«В Санкт-Петербурге забрала шлемы и бронежилеты для наших ребят. […] Своим мы выбираем лучшее», — написала Ольга Мухометьярова.
Она уточнила, что для бойцов закуплена продукция российской компании «Ингра», поскольку она имеет хорошую репутацию у военнослужащих. Бронежилеты и шлемы этой фирмы высоко ценят эксперты.
Ранее Ольга Мухометьярова показала, как в мастерской начали шить балаклавы и футболки для участников спецоперации. Она пояснила, что одежда китайского производства мала для российских военнослужащих.
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