19 июня 2023

Челябинский депутат приобрела шлемы и бронежилеты для бойцов. Фото

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За военной амуницией Ольга Мухометьярова отправилась в Санкт-Петербург Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«В Санкт-Петербурге забрала шлемы и бронежилеты для наших ребят. […] Своим мы выбираем лучшее», — написала Ольга Мухометьярова.

Она уточнила, что для бойцов закуплена продукция российской компании «Ингра», поскольку она имеет хорошую репутацию у военнослужащих. Бронежилеты и шлемы этой фирмы высоко ценят эксперты.

Ранее Ольга Мухометьярова показала, как в мастерской начали шить балаклавы и футболки для участников спецоперации. Она пояснила, что одежда китайского производства мала для российских военнослужащих.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В Санкт-Петербурге забрала шлемы и бронежилеты для наших ребят. […] Своим мы выбираем лучшее», — написала Ольга Мухометьярова. Она уточнила, что для бойцов закуплена продукция российской компании «Ингра», поскольку она имеет хорошую репутацию у военнослужащих. Бронежилеты и шлемы этой фирмы высоко ценят эксперты. Ранее Ольга Мухометьярова показала, как в мастерской начали шить балаклавы и футболки для участников спецоперации. Она пояснила, что одежда китайского производства мала для российских военнослужащих.
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