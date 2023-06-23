Челябинский депутат рассказала, чем занимаются мобилизованные в зоне СВО

Депутат Мухометьярова: мобилизованные в зоне СВО занимаются значимой и опасной работой

Мухометьярова рассказала, чем занимаются мобилизованные на спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мобилизованные в зоне проведения спецоперации занимаются значимой и опасной работой. Об этом в соцсети рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Мобилизованные граждане в зоне СВО выполняют значимые для успеха СВО задачи, в том числе оборудования территории военных действий. Сразу отмечу, что в зоне боевых действий любая работа значима и опасна», — написала Ольга Мухометьярова в своем telegram-канале.

По ее словам, под руководством офицеров инженерных войск многие мобилизованные военные строят гидро-технические и оборонительные сооружения. Например, понтонные переправы, окопы, блиндажи. Все это по мановению «волшебной палочки» не появится, отмечает Мухометьярова.

Ранее челябинский депутат приобрела шлемы и бронежилеты для бойцов. Ольга Мухометьярова закупила шлемы и бронежилеты для военнослужащих в Санкт-Петербурге, сообщила она в своем telegram-канале.