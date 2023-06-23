В Кургане и Шадринске не отменили массовые мероприятия

В Кургане и Шадринске власти не стали отменять массовые мероприятия в День молодежи. Пресс-служба мэрии Шадринска проинформировала горожан об этом в своем telegram-канале. А в Кургане праздничные мероприятия указаны в афише на сайте городской администрации.
«Все запланированные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи в Шадринске состоятся. Ждем вас в городском саду!», — говорится в посте. «В Кургане в рамках Дня молодежи праздник в ЦПКиО пройдет до 19 часов 30 минут», — указано на сайте мэрии.
Корреспондент URA.RU сообщил, что в Кургане праздничные мероприятия проходят по плану, ситуация в городе спокойная. По данным властей Шадринска, основной площадкой празднования Дня молодежи — станет городской сад.
Ранее в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Шумков призвал не поддаваться на провокации.
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