В Кургане и Шадринске не отменили массовые мероприятия

24 июня 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

В Кургане и Шадринске празднуют День молодежи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане и Шадринске власти не стали отменять массовые мероприятия в День молодежи. Пресс-служба мэрии Шадринска проинформировала горожан об этом в своем telegram-канале. А в Кургане праздничные мероприятия указаны в афише на сайте городской администрации. «Все запланированные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи в Шадринске состоятся. Ждем вас в городском саду!», — говорится в посте. «В Кургане в рамках Дня молодежи праздник в ЦПКиО пройдет до 19 часов 30 минут», — указано на сайте мэрии. Корреспондент URA.RU сообщил, что в Кургане праздничные мероприятия проходят по плану, ситуация в городе спокойная. По данным властей Шадринска, основной площадкой празднования Дня молодежи — станет городской сад. Ранее в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Шумков призвал не поддаваться на провокации.

В Кургане и Шадринске власти не стали отменять массовые мероприятия в День молодежи. Пресс-служба мэрии Шадринска проинформировала горожан об этом в своем telegram-канале. А в Кургане праздничные мероприятия указаны в афише на сайте городской администрации. «Все запланированные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи в Шадринске состоятся. Ждем вас в городском саду!», — говорится в посте. «В Кургане в рамках Дня молодежи праздник в ЦПКиО пройдет до 19 часов 30 минут», — указано на сайте мэрии. Корреспондент URA.RU сообщил, что в Кургане праздничные мероприятия проходят по плану, ситуация в городе спокойная. По данным властей Шадринска, основной площадкой празднования Дня молодежи — станет городской сад. Ранее в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Шумков призвал не поддаваться на провокации.