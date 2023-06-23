23 июня 2023

В Кургане и Шадринске не отменили массовые мероприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, праздник, парк, лето, надувные шары, цпкио
В Кургане и Шадринске празднуют День молодежи Фото:

В Кургане и Шадринске власти не стали отменять массовые мероприятия в День молодежи. Пресс-служба мэрии Шадринска проинформировала горожан об этом в своем telegram-канале. А в Кургане праздничные мероприятия указаны в афише на сайте городской администрации.

«Все запланированные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи в Шадринске состоятся. Ждем вас в городском саду!», — говорится в посте. «В Кургане в рамках Дня молодежи праздник в ЦПКиО пройдет до 19 часов 30 минут», — указано на сайте мэрии.

Корреспондент URA.RU сообщил, что в Кургане праздничные мероприятия проходят по плану, ситуация в городе спокойная. По данным властей Шадринска, основной площадкой празднования Дня молодежи — станет городской сад.

Ранее в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Шумков призвал не поддаваться на провокации.

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В Кургане и Шадринске власти не стали отменять массовые мероприятия в День молодежи. Пресс-служба мэрии Шадринска проинформировала горожан об этом в своем telegram-канале. А в Кургане праздничные мероприятия указаны в афише на сайте городской администрации. «Все запланированные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи в Шадринске состоятся. Ждем вас в городском саду!», — говорится в посте. «В Кургане в рамках Дня молодежи праздник в ЦПКиО пройдет до 19 часов 30 минут», — указано на сайте мэрии. Корреспондент URA.RU сообщил, что в Кургане праздничные мероприятия проходят по плану, ситуация в городе спокойная. По данным властей Шадринска, основной площадкой празднования Дня молодежи — станет городской сад. Ранее в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Шумков призвал не поддаваться на провокации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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