25 июня 2023
24 июня 2023

В Перми за футбольными фанатами будут следить спецкамеры

На пермском стадионе «Звезда» установят видеокамеры, распознающие лица
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футбол. Пермь, футбол, амкар, стадион звезда
Новые камеры позволят стадиону пройти сертификацию Фото:

В Перми на футбольном стадионе «Звезда», где проводит матчи ФК «Амкар», установят видеокамеры, подключенные к системе, распознающей лица. Модернизация обойдется в 8,3 млн рублей, пишут СМИ.

«На эти цели будет направлено до 8,3 млн рублей. Видеокамеры будут подготовлены к подключению к Единой системе видеонаблюдения с правоохранительным сегментом „Безопасный город“. Эта платформа позволяет распознавать лица для поиска людей», — пишет ИА «Текст».

Модернизация видеонаблюдения позволит провести сертификацию стадиона. Ранее URA.RU рассказывало, что на «Звезде» впервые за 10 лет меняют покрытие поля.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на футбольном стадионе «Звезда», где проводит матчи ФК «Амкар», установят видеокамеры, подключенные к системе, распознающей лица. Модернизация обойдется в 8,3 млн рублей, пишут СМИ. «На эти цели будет направлено до 8,3 млн рублей. Видеокамеры будут подготовлены к подключению к Единой системе видеонаблюдения с правоохранительным сегментом „Безопасный город“. Эта платформа позволяет распознавать лица для поиска людей», — пишет ИА «Текст». Модернизация видеонаблюдения позволит провести сертификацию стадиона. Ранее URA.RU рассказывало, что на «Звезде» впервые за 10 лет меняют покрытие поля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...