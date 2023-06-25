В Перми за футбольными фанатами будут следить спецкамеры

Новые камеры позволят стадиону пройти сертификацию
В Перми на футбольном стадионе «Звезда», где проводит матчи ФК «Амкар», установят видеокамеры, подключенные к системе, распознающей лица. Модернизация обойдется в 8,3 млн рублей, пишут СМИ.
«На эти цели будет направлено до 8,3 млн рублей. Видеокамеры будут подготовлены к подключению к Единой системе видеонаблюдения с правоохранительным сегментом „Безопасный город“. Эта платформа позволяет распознавать лица для поиска людей», — пишет ИА «Текст».
Модернизация видеонаблюдения позволит провести сертификацию стадиона. Ранее URA.RU рассказывало, что на «Звезде» впервые за 10 лет меняют покрытие поля.
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