В Перми за футбольными фанатами будут следить спецкамеры

На пермском стадионе «Звезда» установят видеокамеры, распознающие лица

26 июня 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Новые камеры позволят стадиону пройти сертификацию Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Перми на футбольном стадионе «Звезда», где проводит матчи ФК «Амкар», установят видеокамеры, подключенные к системе, распознающей лица. Модернизация обойдется в 8,3 млн рублей, пишут СМИ. «На эти цели будет направлено до 8,3 млн рублей. Видеокамеры будут подготовлены к подключению к Единой системе видеонаблюдения с правоохранительным сегментом „Безопасный город“. Эта платформа позволяет распознавать лица для поиска людей», — пишет ИА «Текст». Модернизация видеонаблюдения позволит провести сертификацию стадиона. Ранее URA.RU рассказывало, что на «Звезде» впервые за 10 лет меняют покрытие поля.

В Перми на футбольном стадионе «Звезда», где проводит матчи ФК «Амкар», установят видеокамеры, подключенные к системе, распознающей лица. Модернизация обойдется в 8,3 млн рублей, пишут СМИ. «На эти цели будет направлено до 8,3 млн рублей. Видеокамеры будут подготовлены к подключению к Единой системе видеонаблюдения с правоохранительным сегментом „Безопасный город“. Эта платформа позволяет распознавать лица для поиска людей», — пишет ИА «Текст». Модернизация видеонаблюдения позволит провести сертификацию стадиона. Ранее URA.RU рассказывало, что на «Звезде» впервые за 10 лет меняют покрытие поля.