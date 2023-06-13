13 июня 2023

На стадионе пермского ФК «Амкар» впервые за 10 лет меняют поле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, футбол, фк урал, фк амкар
Скоро футболисты будут играть на новом газоне Фото:

В Перми на стадионе «Звезда», где тренируется и проводит домашние матчи футбольный клуб «Амкар», начали менять покрытие поля. Как рассказали в команде, это делается впервые за 10 лет.

«На стадионе „Звезда“ начались работы по замене искусственного покрытия поля. Поле стадиона обновится впервые с 2013 года», — сообщается на сайте ФК «Амкар».

В клубе отмечают, что новое покрытие позволит проводить матчи Первой и Второй лиги. Завершить работы должны до конца июля, а футболисты пока будут тренироваться на запасном поле стадиона.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на стадионе «Звезда», где тренируется и проводит домашние матчи футбольный клуб «Амкар», начали менять покрытие поля. Как рассказали в команде, это делается впервые за 10 лет. «На стадионе „Звезда“ начались работы по замене искусственного покрытия поля. Поле стадиона обновится впервые с 2013 года», — сообщается на сайте ФК «Амкар». В клубе отмечают, что новое покрытие позволит проводить матчи Первой и Второй лиги. Завершить работы должны до конца июля, а футболисты пока будут тренироваться на запасном поле стадиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...