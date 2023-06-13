На стадионе пермского ФК «Амкар» впервые за 10 лет меняют поле

Скоро футболисты будут играть на новом газоне
В Перми на стадионе «Звезда», где тренируется и проводит домашние матчи футбольный клуб «Амкар», начали менять покрытие поля. Как рассказали в команде, это делается впервые за 10 лет.
«На стадионе „Звезда“ начались работы по замене искусственного покрытия поля. Поле стадиона обновится впервые с 2013 года», — сообщается на сайте ФК «Амкар».
В клубе отмечают, что новое покрытие позволит проводить матчи Первой и Второй лиги. Завершить работы должны до конца июля, а футболисты пока будут тренироваться на запасном поле стадиона.
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