Владислав Кузнецов получил награду за работу в ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Курганской области, а ныне глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов получил Орден Почета за работу в Луганской народной республике. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Удостоен государственной награды Российской Федерации: получил Орден Почета за участие в реализации государственной политики. За работу в Луганской Народной Республике», — указано в посте Кузнецова.

Сообщается, что в ЛНР Кузнецов занимал должность первого заместителя председателя правительства. С его слов, там он помогал восстанавливать регион и жизнь граждан. Приказ о награждении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ранее URA.RU писало, что Путин назначил бывшего курганского чиновника на высокий пост. Кузнецов возглавил Чукотский автономный округ. До этого политик занимал должность зампредседателя правительства ЛНР.