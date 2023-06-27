Тюменский губернатор Моор вдохновился подвигом советских нефтяников. Фото

28 июня 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Моор заявил, что восхищен трудовыми подвигами нефтяников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что он восхищается трудовым подвигом советских нефтяников, которые в 1973 году запустили трубопровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск. В своем telegram-канале он отметил, что работники справились даже с экстремальными условиями. «28 июня 1973 года запустился трубопровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск. На тот момент — самая крупная нефтяная магистраль в СССР. Специалисты сделали невозможное — возвели ее всего за два года. Преодолевали преграды в виде болот и рек. Работали в аномальные морозы. Например, в январе 1973-го термометр показывал -48 градусов. Из строя вышло более тысячи единиц техники. Но цель все равно была достигнута», — написал Моор. Он также рассказал о том, что такие истории вдохновляют его. По его словам, он восхищается не только этим трудовым подвигом, но и другими достижениями эпохи освоения нефтяных месторождений Западной Сибири и создания топливно-энергетического комплекса. Фото: telegram-канал Александра Моора Фото: telegram-канал Александра Моора Фото: telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что он восхищается трудовым подвигом советских нефтяников, которые в 1973 году запустили трубопровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск. В своем telegram-канале он отметил, что работники справились даже с экстремальными условиями. «28 июня 1973 года запустился трубопровод Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск. На тот момент — самая крупная нефтяная магистраль в СССР. Специалисты сделали невозможное — возвели ее всего за два года. Преодолевали преграды в виде болот и рек. Работали в аномальные морозы. Например, в январе 1973-го термометр показывал -48 градусов. Из строя вышло более тысячи единиц техники. Но цель все равно была достигнута», — написал Моор. Он также рассказал о том, что такие истории вдохновляют его. По его словам, он восхищается не только этим трудовым подвигом, но и другими достижениями эпохи освоения нефтяных месторождений Западной Сибири и создания топливно-энергетического комплекса.