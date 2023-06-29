В Тюмени пенсионеры обвинили бизнесмена в мошенничестве

Мужчина приобрел за деньги пенсионеров стройматериалы, взял плату за работу, сделал каркас дома и исчез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени предприниматель обманул пенсионеров, пообещав построить им дом и утеплить здание. Такую версию URA.RU рассказали горожане, которые заказывали у мужчины услуги. По словам тюменцев, предприниматель приобрел за их деньги стройматериалы, взял плату за работу, сделал каркас дома и исчез.

«Он предложил самостоятельно закупить и завезти строительный материал, на что мы обрадовались. Звонил и присылал фото, что он на базе у друга, надо срочно все закупить, так как материал подорожает. На протяжении двух месяцев мы ему отдавали все, что нужно для строительства. Он привез доски, немного утеплителя и троих рабочих. Сделали каркас дома, а потом пропал», — рассказала URA.RU Альмира Пирогова.

По словам жительницы Тюмени, инцидент произошел в 2021 году. Мужчина взял за работу и стройматериалы около 1,7 млн рублей, а вернул тюменке около 300 тыс. рублей. В беседе с агентством предприниматель заявил, что работу выполнил полностью. А за стройматериалы, которые были закуплены, но не использованы, заплатил женщине компенсацию. «Там „недовезенных“ материалов было на 140 тыс. рублей. После расторжения договора ей было выплачено 200 тыс. рублей. Но эта женщина хочет, чтобы мы ей выплатили абсолютно все деньги за материалы и за работу, которая была сделана», — сообщил строитель агентству.

Агентству женщина сообщила, что она обращалась в полицию. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюмени. Ответ на него ожидается.