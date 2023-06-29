Кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ заработает голоса на Севере

Кандидат от КПРФ в тюменские губернаторы Левченко намерен отобрать у Моора голоса жителей Югры
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Комитет по бюджету тюменской обл. думы. Тюмень, левченко иван
Депутат облдумы от КПРФ Иван Левченко выступит за сотрудничество субъектов Тюменской матрешки Фото:

Кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Левченко попытается заработать голоса в северных регионах. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Основную работу он планирует вести в ХМАО, где за нынешнего главу Тюменской области Моора в 2018 году проголосовало всего 44% избирателей. В предвыборной программе будет многое посвящено именно ХМАО и ЯНАО», — поделился источник агентства.

Сам Иван Левченко сообщил агентству, что будет выступать за развитие сотрудничество субъектов и взаимной поддержке. Также в планах Левченко — выступить за создание научной и образовательной среды в Тюменской области, в том числе для жителей ХМАО и ЯНАО.

Депутат Тюменской облдумы Иван Левченко первым подал документы в избирательную комиссию Тюменской области. Выборы губернатора региона состоятся 10 сентября.

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Кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Левченко попытается заработать голоса в северных регионах. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Основную работу он планирует вести в ХМАО, где за нынешнего главу Тюменской области Моора в 2018 году проголосовало всего 44% избирателей. В предвыборной программе будет многое посвящено именно ХМАО и ЯНАО», — поделился источник агентства. Сам Иван Левченко сообщил агентству, что будет выступать за развитие сотрудничество субъектов и взаимной поддержке. Также в планах Левченко — выступить за создание научной и образовательной среды в Тюменской области, в том числе для жителей ХМАО и ЯНАО. Депутат Тюменской облдумы Иван Левченко первым подал документы в избирательную комиссию Тюменской области. Выборы губернатора региона состоятся 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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