Кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ заработает голоса на Севере

Кандидат от КПРФ в тюменские губернаторы Левченко намерен отобрать у Моора голоса жителей Югры

Депутат облдумы от КПРФ Иван Левченко выступит за сотрудничество субъектов Тюменской матрешки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Левченко попытается заработать голоса в северных регионах. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Основную работу он планирует вести в ХМАО, где за нынешнего главу Тюменской области Моора в 2018 году проголосовало всего 44% избирателей. В предвыборной программе будет многое посвящено именно ХМАО и ЯНАО», — поделился источник агентства.

Сам Иван Левченко сообщил агентству, что будет выступать за развитие сотрудничество субъектов и взаимной поддержке. Также в планах Левченко — выступить за создание научной и образовательной среды в Тюменской области, в том числе для жителей ХМАО и ЯНАО.

Депутат Тюменской облдумы Иван Левченко первым подал документы в избирательную комиссию Тюменской области. Выборы губернатора региона состоятся 10 сентября.