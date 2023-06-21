Кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ первым подал документы в избирком

Иван Левченко уведомил избирком о выдвижении в губернаторы Тюменской области

21 июня 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Иван Левченко (на фото) поборется за кресло губернатора с Александром Моором Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Иван Левченко, выдвинутый в губернаторы Тюменской области от КПРФ, первым подал документы в избирательную комиссию региона. Об этом URA.RU сообщили в обкоме компартии. «Кандидат на должность губернатора Тюменской области Левченко вечером 20 июня сдал первый пакет документов в избирательную комиссию. Выдвинутый КПРФ кандидат стал первым, который официально уведомил комиссию о своем выдвижении. В ходе приемки документов на выдвижение каких-либо замечаний не выявлено», — рассказали в обкоме. Выборы главы области пройдут на территории всех регионов «тюменской матрешки» 10 сентября. Оппонентами Левченко станут: действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СР).

Иван Левченко, выдвинутый в губернаторы Тюменской области от КПРФ, первым подал документы в избирательную комиссию региона. Об этом URA.RU сообщили в обкоме компартии. «Кандидат на должность губернатора Тюменской области Левченко вечером 20 июня сдал первый пакет документов в избирательную комиссию. Выдвинутый КПРФ кандидат стал первым, который официально уведомил комиссию о своем выдвижении. В ходе приемки документов на выдвижение каких-либо замечаний не выявлено», — рассказали в обкоме. Выборы главы области пройдут на территории всех регионов «тюменской матрешки» 10 сентября. Оппонентами Левченко станут: действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СР).