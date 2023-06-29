Старейшая пермская судоходная компания отказалась от выплаты дивидендов

Акционеры пермского ПАО «СК «Камское речное пароходство» не получат дивиденды из-за убытков

30 июня 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Судоходная компания занимается речными пассажирскими и грузовыми перевозками (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU ПАО «СК «Камское речное пароходство», которое закончило 2022 год с убытками на сумму более пяти миллионов рублей, не станет выплачивать дивиденды. Такое решение было принято на общем собрании акционеров старейшей пермской судоходной компании. Его итоги опубликованы на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО «СК «Камское речное пароходство», решение общего собрания акционеров. Прибыль предприятия не распределять в связи с ее отсутствием. Решение о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2022 год, размере, форме и дате их выплаты не принимать», — сообщается в протоколе собрания акционеров. Пермская СК «КРП» была организована в 1993 году, став правопреемником Камского речного пароходства МРФ РСФСР, образованного в 1931 году. Предприятие осуществляет внутренние речные грузовые перевозки водным транспортом, пассажирские местные и турперевозки, а также занимается добычей нерудных стройматериалов. В 2011 году компания оказалась в центре скандала, который был связан с затоплением принадлежащего ей пассажирского теплохода «Булгария». В результате той трагедии погибли 122 человека.

ПАО «СК «Камское речное пароходство», которое закончило 2022 год с убытками на сумму более пяти миллионов рублей, не станет выплачивать дивиденды. Такое решение было принято на общем собрании акционеров старейшей пермской судоходной компании. Его итоги опубликованы на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО «СК «Камское речное пароходство», решение общего собрания акционеров. Прибыль предприятия не распределять в связи с ее отсутствием. Решение о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2022 год, размере, форме и дате их выплаты не принимать», — сообщается в протоколе собрания акционеров. Пермская СК «КРП» была организована в 1993 году, став правопреемником Камского речного пароходства МРФ РСФСР, образованного в 1931 году. Предприятие осуществляет внутренние речные грузовые перевозки водным транспортом, пассажирские местные и турперевозки, а также занимается добычей нерудных стройматериалов. В 2011 году компания оказалась в центре скандала, который был связан с затоплением принадлежащего ей пассажирского теплохода «Булгария». В результате той трагедии погибли 122 человека.