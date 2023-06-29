Курганский губернатор предложил заставить олигархов восстанавливать новые регионы РФ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил заставить олигархов заниматься восстановлением новых регионов, которые вошли в состав РФ. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Было бы неплохо расписать восстановление новых российских регионов на тех, кого еще так недавно называли „капитанами отечественного бизнеса“, а еще раньше, после воровской приватизации, „олигархами“. Пока не разбежались, роняя российские паспорта, вслед за „испуганными патриотами“», — написал Шумков.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал любителей слов «рофл» и «кринж». Глава региона считает постоянное употребление подобных иностранных слов необоснованным и вредным.
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