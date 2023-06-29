29 июня 2023

Курганский губернатор предложил заставить олигархов восстанавливать новые регионы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Шумков предложил, чтобы олигархов заставляли восстанавливать новые регионы РФ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил заставить олигархов заниматься восстановлением новых регионов, которые вошли в состав РФ. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Было бы неплохо расписать восстановление новых российских регионов на тех, кого еще так недавно называли „капитанами отечественного бизнеса“, а еще раньше, после воровской приватизации, „олигархами“. Пока не разбежались, роняя российские паспорта, вслед за „испуганными патриотами“», — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал любителей слов «рофл» и «кринж». Глава региона считает постоянное употребление подобных иностранных слов необоснованным и вредным.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил заставить олигархов заниматься восстановлением новых регионов, которые вошли в состав РФ. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Было бы неплохо расписать восстановление новых российских регионов на тех, кого еще так недавно называли „капитанами отечественного бизнеса“, а еще раньше, после воровской приватизации, „олигархами“. Пока не разбежались, роняя российские паспорта, вслед за „испуганными патриотами“», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал любителей слов «рофл» и «кринж». Глава региона считает постоянное употребление подобных иностранных слов необоснованным и вредным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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