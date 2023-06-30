Врач Машковский назвал смертельные риски для детей в летних лагерях

Врач Машковский предупредил об опасности гадюк и ежей в детских лагерях

01 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Водоемы в летних лагерях должны проверять на безопасность, сказал Евгений Машковский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В летнем лагере дети рискуют получить отравление, подхватить инфекцию из-за загрязненной воды. Смертельный исход для ребенка возможен из-за укуса гадюки или зараженного бешенством ежа. Об этом URA.RU сообщил кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский. «Детей, отправляющихся в летние лагеря, поджидает большое количество опасностей. Нередко бывают случаи, когда возникают массовые отравления из-за проблем с санитарно-техническими нормами. Купание в пресной воде может тоже плохо закончиться. Это может вызвать такие заболевания, как лептоспироз, который передается с фекалиями животных, различные кишечные заболевания и даже вирус гепатита А. Поэтому купаться следует только в проверенных местах. Также нередко бывают случаи, когда дети тонут или получают переохлаждение, купаясь в водоемах без присмотра вожатых. Такое отношение к детям приводит и к травмам во время активных занятий», — сказал Евгений Машковский. Также детям могут угрожать различные насекомые, змеи и другие животные, которые могут обитать на территории летних лагерей, отметил эксперт. «Если мы говорим про среднюю полосу, то насекомые в основном лишь доставляют неудобства, а не переносят какие-то болезни. Укусы мошкары, комаров, слепней могут вызывать у некоторых детей аллергические реакции. Что касается змей, то в этом году развелось большое количество гадюк, которых можно легко спутать с безобидным ужом. Они обитают как раз в средней полосе. Укус гадюки является опасным и может привести к летальному исходу. Собаки и лисы с бешенством редко встречаются на территории детских лагерей, в отличие от безобидных с виду ежей, с которыми дети любят играть. Они могут быть переносчиками бешенства, поэтому их укус может быть опасен», — объяснил врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В летнем лагере дети рискуют получить отравление, подхватить инфекцию из-за загрязненной воды. Смертельный исход для ребенка возможен из-за укуса гадюки или зараженного бешенством ежа. Об этом URA.RU сообщил кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский. «Детей, отправляющихся в летние лагеря, поджидает большое количество опасностей. Нередко бывают случаи, когда возникают массовые отравления из-за проблем с санитарно-техническими нормами. Купание в пресной воде может тоже плохо закончиться. Это может вызвать такие заболевания, как лептоспироз, который передается с фекалиями животных, различные кишечные заболевания и даже вирус гепатита А. Поэтому купаться следует только в проверенных местах. Также нередко бывают случаи, когда дети тонут или получают переохлаждение, купаясь в водоемах без присмотра вожатых. Такое отношение к детям приводит и к травмам во время активных занятий», — сказал Евгений Машковский. Также детям могут угрожать различные насекомые, змеи и другие животные, которые могут обитать на территории летних лагерей, отметил эксперт. «Если мы говорим про среднюю полосу, то насекомые в основном лишь доставляют неудобства, а не переносят какие-то болезни. Укусы мошкары, комаров, слепней могут вызывать у некоторых детей аллергические реакции. Что касается змей, то в этом году развелось большое количество гадюк, которых можно легко спутать с безобидным ужом. Они обитают как раз в средней полосе. Укус гадюки является опасным и может привести к летальному исходу. Собаки и лисы с бешенством редко встречаются на территории детских лагерей, в отличие от безобидных с виду ежей, с которыми дети любят играть. Они могут быть переносчиками бешенства, поэтому их укус может быть опасен», — объяснил врач.