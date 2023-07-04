В Свердловской области похоронили 21-летнего командира-героя, погибшего на СВО. Фото

04 июля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Константин Скрипкин отправился служить по контракту на СВО после того, как прошел срочную службу Фото: Дмитрий Летников, telegram-канал В Горноуральском городском округе (Свердловская область) округе простились с 21-летним военнослужащим Константином Скрипкиным, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. За несколько месяцев до смерти боец был награжден медалью «За боевые отличия». Об этом сообщил глава района Дмитрий Летников. «Проводили в последний путь нашего земляка, Скрипкина Константина Вячеславовича, героически погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине. Константин был отважным и мужественным защитником отечества. Он навсегда будет жить в памяти земляков и в истории Горноуральского городского округа» — написал Летников в своем telegram-канале. Константин Летников родился 30 октября 2002 года в поселке Горноуральский, учился в школе №24. В июне 2021 года был призван на срочную службу, которую проходил в городе Уссурийск, а в марте 2022 года подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Еще через полгода ефрейтора Скрипкина назначили командиром мотострелкового отделения и присвоили звание «младший сержант». 2 октября 2022 года бойца наградили медалью «За боевые отличия». Скончался Константин Скрипкин 31 января 2023 года при взятии опорного пункта в районе села Нескучное Донецкой народной республики. Военный получил осколочное ранение и погиб. Проститься с военнослужащим пришли многие Фото: Дмитрий Летников, telegram-канал Бойца похоронили с почестями Фото: Дмитрий Летников, telegram-канал Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Горноуральском городском округе (Свердловская область) округе простились с 21-летним военнослужащим Константином Скрипкиным, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. За несколько месяцев до смерти боец был награжден медалью «За боевые отличия». Об этом сообщил глава района Дмитрий Летников. «Проводили в последний путь нашего земляка, Скрипкина Константина Вячеславовича, героически погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине. Константин был отважным и мужественным защитником отечества. Он навсегда будет жить в памяти земляков и в истории Горноуральского городского округа» — написал Летников в своем telegram-канале. Константин Летников родился 30 октября 2002 года в поселке Горноуральский, учился в школе №24. В июне 2021 года был призван на срочную службу, которую проходил в городе Уссурийск, а в марте 2022 года подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Еще через полгода ефрейтора Скрипкина назначили командиром мотострелкового отделения и присвоили звание «младший сержант». 2 октября 2022 года бойца наградили медалью «За боевые отличия». Скончался Константин Скрипкин 31 января 2023 года при взятии опорного пункта в районе села Нескучное Донецкой народной республики. Военный получил осколочное ранение и погиб.