Филиал фонда «Защитники Отечества» Челябинской области 5 июля подписал соглашение о сотрудничестве с омбудсменом Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Этио позволит более оперативно помогать ветеранам СВО и их семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.
«Филиал фонда „Защитники Отечества“ 5 июля подписал еще два важных соглашения о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Подписанный документ позволит увеличить оперативность и качество оказываемой помощи ветеранам СВО и их семьям», — уточнили в пресс-службе.
Фонд и омбудсменов объединяет одна цель: оказание ветеранам и членам семей погибших помощь по разным профилям. Сударенко отметила, что на основе сотрудничества с фондом добавит в свой отчет за 2023 год новую графу.
«Вижу задачи нашего взаимодействия не только в конкретной помощи подопечным фонда, но и в возможности анализировать возникающие проблемы, давать предложения в адрес органов власти. По итогам 2023 года мы создадим в докладе уполномоченного особый раздел по защите прав ветеранов СВО», — цитирует Сударенко пресс-служба филиала.
Соглашение с омбудсменами подписала руководитель отделения «Защитников Отечества» Галина Гаврилова (в центре)
Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества»
Филиал фонда «Защитники Отечества» Челябинской области 5 июля подписал соглашение о сотрудничестве с омбудсменом Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Этио позволит более оперативно помогать ветеранам СВО и их семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ 5 июля подписал еще два важных соглашения о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Подписанный документ позволит увеличить оперативность и качество оказываемой помощи ветеранам СВО и их семьям», — уточнили в пресс-службе. Фонд и омбудсменов объединяет одна цель: оказание ветеранам и членам семей погибших помощь по разным профилям. Сударенко отметила, что на основе сотрудничества с фондом добавит в свой отчет за 2023 год новую графу. «Вижу задачи нашего взаимодействия не только в конкретной помощи подопечным фонда, но и в возможности анализировать возникающие проблемы, давать предложения в адрес органов власти. По итогам 2023 года мы создадим в докладе уполномоченного особый раздел по защите прав ветеранов СВО», — цитирует Сударенко пресс-служба филиала.