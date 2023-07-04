Челябинские омбудсмены подписали важное соглашение с фондом «Защитники Отечества». Фото

05 июля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Филиал фонда 5 июля заключил соглашение с Юлией Сударенко и Евгенией Майоровой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Филиал фонда «Защитники Отечества» Челябинской области 5 июля подписал соглашение о сотрудничестве с омбудсменом Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Этио позволит более оперативно помогать ветеранам СВО и их семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ 5 июля подписал еще два важных соглашения о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Подписанный документ позволит увеличить оперативность и качество оказываемой помощи ветеранам СВО и их семьям», — уточнили в пресс-службе. Фонд и омбудсменов объединяет одна цель: оказание ветеранам и членам семей погибших помощь по разным профилям. Сударенко отметила, что на основе сотрудничества с фондом добавит в свой отчет за 2023 год новую графу. «Вижу задачи нашего взаимодействия не только в конкретной помощи подопечным фонда, но и в возможности анализировать возникающие проблемы, давать предложения в адрес органов власти. По итогам 2023 года мы создадим в докладе уполномоченного особый раздел по защите прав ветеранов СВО», — цитирует Сударенко пресс-служба филиала. Соглашение с омбудсменами подписала руководитель отделения «Защитников Отечества» Галина Гаврилова (в центре) Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества»

Филиал фонда «Защитники Отечества» Челябинской области 5 июля подписал соглашение о сотрудничестве с омбудсменом Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Этио позволит более оперативно помогать ветеранам СВО и их семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ 5 июля подписал еще два важных соглашения о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Подписанный документ позволит увеличить оперативность и качество оказываемой помощи ветеранам СВО и их семьям», — уточнили в пресс-службе. Фонд и омбудсменов объединяет одна цель: оказание ветеранам и членам семей погибших помощь по разным профилям. Сударенко отметила, что на основе сотрудничества с фондом добавит в свой отчет за 2023 год новую графу. «Вижу задачи нашего взаимодействия не только в конкретной помощи подопечным фонда, но и в возможности анализировать возникающие проблемы, давать предложения в адрес органов власти. По итогам 2023 года мы создадим в докладе уполномоченного особый раздел по защите прав ветеранов СВО», — цитирует Сударенко пресс-служба филиала.