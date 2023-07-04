04 июля 2023

Челябинские омбудсмены подписали важное соглашение с фондом «Защитники Отечества». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , красная папка, документы к заседанию
Филиал фонда 5 июля заключил соглашение с Юлией Сударенко и Евгенией Майоровой Фото:
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Филиал фонда «Защитники Отечества» Челябинской области 5 июля подписал соглашение о сотрудничестве с омбудсменом Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Этио позволит более оперативно помогать ветеранам СВО и их семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Филиал фонда „Защитники Отечества“ 5 июля подписал еще два важных соглашения о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Подписанный документ позволит увеличить оперативность и качество оказываемой помощи ветеранам СВО и их семьям», — уточнили в пресс-службе.

Фонд и омбудсменов объединяет одна цель: оказание ветеранам и членам семей погибших помощь по разным профилям. Сударенко отметила, что на основе сотрудничества с фондом добавит в свой отчет за 2023 год новую графу.

«Вижу задачи нашего взаимодействия не только в конкретной помощи подопечным фонда, но и в возможности анализировать возникающие проблемы, давать предложения в адрес органов власти. По итогам 2023 года мы создадим в докладе уполномоченного особый раздел по защите прав ветеранов СВО», — цитирует Сударенко пресс-служба филиала.

Соглашение с омбудсменами подписала руководитель отделения «Защитников Отечества» Галина Гаврилова (в центре)
Соглашение с омбудсменами подписала руководитель отделения «Защитников Отечества» Галина Гаврилова (в центре)
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Филиал фонда «Защитники Отечества» Челябинской области 5 июля подписал соглашение о сотрудничестве с омбудсменом Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Этио позволит более оперативно помогать ветеранам СВО и их семьям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ 5 июля подписал еще два важных соглашения о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко и уполномоченным по правам ребенка Евгенией Майоровой. Подписанный документ позволит увеличить оперативность и качество оказываемой помощи ветеранам СВО и их семьям», — уточнили в пресс-службе. Фонд и омбудсменов объединяет одна цель: оказание ветеранам и членам семей погибших помощь по разным профилям. Сударенко отметила, что на основе сотрудничества с фондом добавит в свой отчет за 2023 год новую графу. «Вижу задачи нашего взаимодействия не только в конкретной помощи подопечным фонда, но и в возможности анализировать возникающие проблемы, давать предложения в адрес органов власти. По итогам 2023 года мы создадим в докладе уполномоченного особый раздел по защите прав ветеранов СВО», — цитирует Сударенко пресс-служба филиала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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