Мэр из ХМАО анонсировал застройку нового микрорайона

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев поделился планами развития территории 10-го микрорайона. Эту информацию мэр опубликовал в социальных сетях.
«Рассматриваем возможность начать процесс по развитию территории 10-го микрорайона уже во второй половине июля. <…> Для расчета финансовой модели будет сформирован перечень объектов, которые должны появиться в застраиваемом районе. Здесь могут быть многоэтажные дома, проезды и тротуары, детские площадки, автомобильные стоянки, социальные учреждения, магазины», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы города.
Ранее сообщалось, что в Нягани (ХМАО) планируется потратить 15 миллионов рублей на проект по обеспечению жителей питьевой водой. Деньги будут выделены из муниципального, регионального и федерального бюджетов.
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