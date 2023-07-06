06 июля 2023
05 июля 2023

Мэр из ХМАО анонсировал застройку нового микрорайона

Ямашев раскрыл план развития нового района в Нягани
© Служба новостей «URA.RU»
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Начать процесс по развитию территорий 10-го микрорайона Нягани планируют уже в июле Фото:

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев поделился планами развития территории 10-го микрорайона. Эту информацию мэр опубликовал в социальных сетях.

«Рассматриваем возможность начать процесс по развитию территории 10-го микрорайона уже во второй половине июля. <…> Для расчета финансовой модели будет сформирован перечень объектов, которые должны появиться в застраиваемом районе. Здесь могут быть многоэтажные дома, проезды и тротуары, детские площадки, автомобильные стоянки, социальные учреждения, магазины», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы города.

Ранее сообщалось, что в Нягани (ХМАО) планируется потратить 15 миллионов рублей на проект по обеспечению жителей питьевой водой. Деньги будут выделены из муниципального, регионального и федерального бюджетов.

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Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев поделился планами развития территории 10-го микрорайона. Эту информацию мэр опубликовал в социальных сетях. «Рассматриваем возможность начать процесс по развитию территории 10-го микрорайона уже во второй половине июля. <…> Для расчета финансовой модели будет сформирован перечень объектов, которые должны появиться в застраиваемом районе. Здесь могут быть многоэтажные дома, проезды и тротуары, детские площадки, автомобильные стоянки, социальные учреждения, магазины», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы города. Ранее сообщалось, что в Нягани (ХМАО) планируется потратить 15 миллионов рублей на проект по обеспечению жителей питьевой водой. Деньги будут выделены из муниципального, регионального и федерального бюджетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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