На трассе Сургут-Салехард из-за аварии пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, дтп, тойота, авария, бампер
Пострадавшего водителя госпитализировали Фото:

На 331-м километре трассы Сургут-Салехард 8 июля произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД России по ЯНАО.

«На трассе Сургут-Салехард 8 июля около 11:00 водитель „Daewoo“ при повороте налево допустил столкновение с машиной „Volvo“, которая двигалась во встречном направлении прямо. В результате ДТП водителя „Daewoo“ госпитализировали», — рассказали в ведомстве.

Также там добавили, что за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа было зарегистрировано восемь ДТП. Только один человек получил травмы.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 331-м километре трассы Сургут-Салехард 8 июля произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД России по ЯНАО. «На трассе Сургут-Салехард 8 июля около 11:00 водитель „Daewoo“ при повороте налево допустил столкновение с машиной „Volvo“, которая двигалась во встречном направлении прямо. В результате ДТП водителя „Daewoo“ госпитализировали», — рассказали в ведомстве. Также там добавили, что за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа было зарегистрировано восемь ДТП. Только один человек получил травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...