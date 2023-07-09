На трассе Сургут-Салехард из-за аварии пострадал человек

09 июля 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Пострадавшего водителя госпитализировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 331-м километре трассы Сургут-Салехард 8 июля произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД России по ЯНАО. «На трассе Сургут-Салехард 8 июля около 11:00 водитель „Daewoo“ при повороте налево допустил столкновение с машиной „Volvo“, которая двигалась во встречном направлении прямо. В результате ДТП водителя „Daewoo“ госпитализировали», — рассказали в ведомстве. Также там добавили, что за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа было зарегистрировано восемь ДТП. Только один человек получил травмы.

На 331-м километре трассы Сургут-Салехард 8 июля произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД России по ЯНАО. «На трассе Сургут-Салехард 8 июля около 11:00 водитель „Daewoo“ при повороте налево допустил столкновение с машиной „Volvo“, которая двигалась во встречном направлении прямо. В результате ДТП водителя „Daewoo“ госпитализировали», — рассказали в ведомстве. Также там добавили, что за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа было зарегистрировано восемь ДТП. Только один человек получил травмы.