08 июля 2023
07 июля 2023

Мэр из ХМАО ищет вандалов, рекламирующих наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти города регулярно борются с незаконной рекламой, но ее количество не уменьшается Фото:

В Нягани (ХМАО), несмотря на постоянную борьбу коммунальных служб, регулярно появляется запрещенная реклама наркотиков. На городских камерах зафиксированы две девушки, наносящие на стены гаражей незаконные надписи. Глава муниципалитета Иван Ямашев в соцсети обратился к жителям с просьбой помочь в поиске нарушителей.

«Коммунальщики снова и снова все это закрашивают (реклама наркотиков — прим. URA.RU). Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух девушек, которые наносят надписи на стены гаражей. Убедительно прошу, если вы знаете личности этих людей с баллончиками, сообщите об этом в органы внутренних дел, мне в личные сообщения либо специалистам муниципального контроля администрации Нягани», — обратился в своем telegram-канале мэр муниципалитета.

Ямашев отметил, что жалобы от жителей города на появление незаконной рекламы поступают регулярно. Городские службы активно ведут борьбу с нарушениями, проводят рейды, но количество надписей не уменьшается.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута (ХМАО) могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию. Также можно загрузить снимок или сделать видеозапись, подтверждающие распространение рекламы наркотических средств.

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В Нягани (ХМАО), несмотря на постоянную борьбу коммунальных служб, регулярно появляется запрещенная реклама наркотиков. На городских камерах зафиксированы две девушки, наносящие на стены гаражей незаконные надписи. Глава муниципалитета Иван Ямашев в соцсети обратился к жителям с просьбой помочь в поиске нарушителей. «Коммунальщики снова и снова все это закрашивают (реклама наркотиков — прим. URA.RU). Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух девушек, которые наносят надписи на стены гаражей. Убедительно прошу, если вы знаете личности этих людей с баллончиками, сообщите об этом в органы внутренних дел, мне в личные сообщения либо специалистам муниципального контроля администрации Нягани», — обратился в своем telegram-канале мэр муниципалитета. Ямашев отметил, что жалобы от жителей города на появление незаконной рекламы поступают регулярно. Городские службы активно ведут борьбу с нарушениями, проводят рейды, но количество надписей не уменьшается. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута (ХМАО) могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию. Также можно загрузить снимок или сделать видеозапись, подтверждающие распространение рекламы наркотических средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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