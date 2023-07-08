Мэр из ХМАО ищет вандалов, рекламирующих наркотики

В Нягани (ХМАО), несмотря на постоянную борьбу коммунальных служб, регулярно появляется запрещенная реклама наркотиков. На городских камерах зафиксированы две девушки, наносящие на стены гаражей незаконные надписи. Глава муниципалитета Иван Ямашев в соцсети обратился к жителям с просьбой помочь в поиске нарушителей.
«Коммунальщики снова и снова все это закрашивают (реклама наркотиков — прим. URA.RU). Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух девушек, которые наносят надписи на стены гаражей. Убедительно прошу, если вы знаете личности этих людей с баллончиками, сообщите об этом в органы внутренних дел, мне в личные сообщения либо специалистам муниципального контроля администрации Нягани», — обратился в своем telegram-канале мэр муниципалитета.
Ямашев отметил, что жалобы от жителей города на появление незаконной рекламы поступают регулярно. Городские службы активно ведут борьбу с нарушениями, проводят рейды, но количество надписей не уменьшается.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута (ХМАО) могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию. Также можно загрузить снимок или сделать видеозапись, подтверждающие распространение рекламы наркотических средств.
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