Мэр из ХМАО ищет вандалов, рекламирующих наркотики

Власти города регулярно борются с незаконной рекламой, но ее количество не уменьшается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нягани (ХМАО), несмотря на постоянную борьбу коммунальных служб, регулярно появляется запрещенная реклама наркотиков. На городских камерах зафиксированы две девушки, наносящие на стены гаражей незаконные надписи. Глава муниципалитета Иван Ямашев в соцсети обратился к жителям с просьбой помочь в поиске нарушителей.

«Коммунальщики снова и снова все это закрашивают (реклама наркотиков — прим. URA.RU). Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух девушек, которые наносят надписи на стены гаражей. Убедительно прошу, если вы знаете личности этих людей с баллончиками, сообщите об этом в органы внутренних дел, мне в личные сообщения либо специалистам муниципального контроля администрации Нягани», — обратился в своем telegram-канале мэр муниципалитета.

Ямашев отметил, что жалобы от жителей города на появление незаконной рекламы поступают регулярно. Городские службы активно ведут борьбу с нарушениями, проводят рейды, но количество надписей не уменьшается.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута (ХМАО) могут пожаловаться на рекламу запрещенных веществ через специальный бот в telegram. Для этого нужно указать название улицы и номер дома, либо отправить геолокацию. Также можно загрузить снимок или сделать видеозапись, подтверждающие распространение рекламы наркотических средств.