Глава Нягани опубликовал видео с кадрами празднования Дня семьи
Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев поделился видео с кадрами празднования Дня семьи. Запись мэр опубликовал в социальных сетях
«Как в Нягани отметили День семьи, любви и верности», — подписал видео Ямашев в своем telegram-канале. На записи запечатлены кадры вручения наград няганским семьям, танцующие пары, выступление артистов. Видео ряд сопровождает поздравительная речь мэра.
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