09 июля 2023
08 июля 2023
07 июля 2023

Мэр из ХМАО рассказал, как прошли праздничные выходные в городе. Видео

Глава Нягани Ямашев показал празднование Дня семьи в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Нягани опубликовал видео с кадрами празднования Дня семьи Фото:

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев поделился видео с кадрами празднования Дня семьи. Запись мэр опубликовал в социальных сетях

«Как в Нягани отметили День семьи, любви и верности», — подписал видео Ямашев в своем telegram-канале. На записи запечатлены кадры вручения наград няганским семьям, танцующие пары, выступление артистов. Видео ряд сопровождает поздравительная речь мэра.

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Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев поделился видео с кадрами празднования Дня семьи. Запись мэр опубликовал в социальных сетях «Как в Нягани отметили День семьи, любви и верности», — подписал видео Ямашев в своем telegram-канале. На записи запечатлены кадры вручения наград няганским семьям, танцующие пары, выступление артистов. Видео ряд сопровождает поздравительная речь мэра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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