Работник «Сургутнефтегаза» сдавал на права за других водителей

В Нефтеюганске (ХМАО) суд посадил под домашний арест сотрудника транспортного управления компании «Сургутнефтегаз». Нефтяник дважды сдавал экзамены на права по чужим паспортам. В документы других людей были вклеены его фотографии, сообщается в материалах Нефтеюганского районного суда, с которыми ознакомилось агентство URA.RU.
«Сотрудник УТТ-3 ПАО „Сургутнефтегаз“ договорился с неустановленным лицом и получил паспорта, в которые были вклеены его фотографии. Используя эти документы, он предъявлял их инспекторам для сдачи экзаменов на водительское удостоверение категорий „В “ и „В1“», — отмечается в приговоре суда.
Мужчина сдавал только теоретическую часть. Ему удавалось проходить проверку документов, инспекторы не заметили подмены. Нефтяника допускали в экзаменационный класс, где он садился за компьютер и отвечал на вопросы вместо настоящих кандидатов.
Подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учел положительные характеристики работника по месту жительства и работы, отсутствие судимостей. Нефтяник не сможет выезжать за пределы Сургута, менять место жительства или работы без согласия надзорного органа. Также ему предстоит раз в месяц отмечаться для регистрации.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) вклеил свое фото в паспорт других людей, чтобы сдать за них экзамен на водительские права. Полиция раскрыла аферу: результаты аннулировали, а документы изъяли.
