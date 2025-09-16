16 сентября 2025

Работник «Сургутнефтегаза» сдавал на права за других водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяник из ХМАО сдавал экзамен на права по чужим паспортам
Нефтяник из ХМАО сдавал экзамен на права по чужим паспортам Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) суд посадил под домашний арест сотрудника транспортного управления компании «Сургутнефтегаз». Нефтяник дважды сдавал экзамены на права по чужим паспортам. В документы других людей были вклеены его фотографии, сообщается в материалах Нефтеюганского районного суда, с которыми ознакомилось агентство URA.RU.

«Сотрудник УТТ-3 ПАО „Сургутнефтегаз“ договорился с неустановленным лицом и получил паспорта, в которые были вклеены его фотографии. Используя эти документы, он предъявлял их инспекторам для сдачи экзаменов на водительское удостоверение категорий „В “ и „В1“», — отмечается в приговоре суда.

Мужчина сдавал только теоретическую часть. Ему удавалось проходить проверку документов, инспекторы не заметили подмены. Нефтяника допускали в экзаменационный класс, где он садился за компьютер и отвечал на вопросы вместо настоящих кандидатов. 

Подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учел положительные характеристики работника по месту жительства и работы, отсутствие судимостей. Нефтяник не сможет выезжать за пределы Сургута, менять место жительства или работы без согласия надзорного органа. Также ему предстоит раз в месяц отмечаться для регистрации.

Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) вклеил свое фото в паспорт других людей, чтобы сдать за них экзамен на водительские права. Полиция раскрыла аферу: результаты аннулировали, а документы изъяли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) суд посадил под домашний арест сотрудника транспортного управления компании «Сургутнефтегаз». Нефтяник дважды сдавал экзамены на права по чужим паспортам. В документы других людей были вклеены его фотографии, сообщается в материалах Нефтеюганского районного суда, с которыми ознакомилось агентство URA.RU. «Сотрудник УТТ-3 ПАО „Сургутнефтегаз“ договорился с неустановленным лицом и получил паспорта, в которые были вклеены его фотографии. Используя эти документы, он предъявлял их инспекторам для сдачи экзаменов на водительское удостоверение категорий „В “ и „В1“», — отмечается в приговоре суда. Мужчина сдавал только теоретическую часть. Ему удавалось проходить проверку документов, инспекторы не заметили подмены. Нефтяника допускали в экзаменационный класс, где он садился за компьютер и отвечал на вопросы вместо настоящих кандидатов.  Подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учел положительные характеристики работника по месту жительства и работы, отсутствие судимостей. Нефтяник не сможет выезжать за пределы Сургута, менять место жительства или работы без согласия надзорного органа. Также ему предстоит раз в месяц отмечаться для регистрации. Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) вклеил свое фото в паспорт других людей, чтобы сдать за них экзамен на водительские права. Полиция раскрыла аферу: результаты аннулировали, а документы изъяли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...