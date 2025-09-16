16 сентября 2025

Авиакомпания из ХМАО возобновила прямые рейсы в Краснодар после трехлетнего перерыва

Авиакомпания из ХМАО возобновила авиасообщение между Сургутом и Краснодаром
Авиакомпания из ХМАО возобновила авиасообщение между Сургутом и Краснодаром
UTair возобновила прямое авиасообщение между Сургутом и Краснодаром после трех лет перерыва. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Краснодара.

«Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Время в полете составит около 5 часов», — следует из информации на сайте.

Стоимость билетов туда-обратно в октябре начинается от 9 тысяч рублей без учета багажа. Это наиболее бюджетный вариант перелета в столицу Краснодарского края: альтернативные маршруты с пересадками оцениваются в среднем в 20 тысяч рублей.

