Авиакомпания из ХМАО возобновила прямые рейсы в Краснодар после трехлетнего перерыва

Авиакомпания из ХМАО возобновила авиасообщение между Сургутом и Краснодаром
UTair возобновила прямое авиасообщение между Сургутом и Краснодаром после трех лет перерыва. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Краснодара.
«Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Время в полете составит около 5 часов», — следует из информации на сайте.
Стоимость билетов туда-обратно в октябре начинается от 9 тысяч рублей без учета багажа. Это наиболее бюджетный вариант перелета в столицу Краснодарского края: альтернативные маршруты с пересадками оцениваются в среднем в 20 тысяч рублей.
