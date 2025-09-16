Синоптики раскрыли дату первого снега в ХМАО

Синоптики прогнозируют первый снег в ХМАО к 26 сентября
Первый снег ожидается в ХМАО уже 26 сентября. Температура в регионе опустится до нулевых значений, сообщает портал Gismeteo.
«В Сургуте и Нижневартовске температура составит +6...0°C, осадки выпадут в виде мокрого снега с дождем. В Ханты-Мансийске и Нефтеюганске похолодание будет менее выраженным — до +7...+1°C, однако ночью также прогнозируются смешанные осадки», — следует из прогноза.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже начался отопительный сезон. Тепло поступило в жилые дома, а также в школы, детские сады и медицинские учреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!