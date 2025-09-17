Партнеры банкротят нефтяную компанию из ХМАО, связанную с Кипром

В Ханты-Мансийском автономном округе партнеры подали иски к нефтяной компании «Тарховское», которая связана с Кипром через структуру собственности. Среди крупнейших претензий — заявление о банкротстве от компании «ЛИОС» и иск «ЮграТКРС», сумма требований которых приближается к сотне миллионов рублей, свидетельствуют материалы арбитражных судов Тюменской области и Югры.
«Суд принял заявление ООО „ЮграТКРС“ к ООО „Тарховское“ о взыскании 98,6 млн рублей и возбудил производство по делу. Заявление принято к рассмотрению, назначено предварительное заседание», — говорится в определении арбитража.
Заявления в суд на меньшую сумму подали и другие партнеры «Тарховского», в том числе нефтесервисные компании, работавшие с компанией. Только за этот год в суды поступило около двух десятков исков. Совокупный объем требований превышает две сотни миллионов рублей.
Агентство URA.RU направило запросы в компании. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что налоговая в суде требует с «Тарховское» сотни миллионов рублей. Налоговая инспекция заблокировала банковские счета нефтяной компании «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО). Ее владельцем через цепочку организаций числится фирма с Кипра — 1OIL HOLDINGS LIMITED.
