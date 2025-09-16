В Нефтеюганске группа мужчин устроила драку на парковке. Полиция установила семерых участников конфликта, им грози административная ответственность, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску поступило сообщение о том, что в 11В микрорайоне неизвестные конфликтуют между собой. В ходе проверки полицейскими установлены участники конфликта, которые доставлены в отдел для выяснения всех обстоятельств», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Потасовка записала камера видеонаблюдения. Полиция составила административные протоколы в отношении югорчан. Им грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.
