16 сентября 2025

Жители ХМАО устроили массовую драку на парковке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Полиция разбирается в инциденте с массовой дракой в Нефтеюганске
В Нефтеюганске группа мужчин устроила драку на парковке. Полиция установила семерых участников конфликта, им грози административная ответственность, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску поступило сообщение о том, что в 11В микрорайоне неизвестные конфликтуют между собой. В ходе проверки полицейскими установлены участники конфликта, которые доставлены в отдел для выяснения всех обстоятельств», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Потасовка записала камера видеонаблюдения. Полиция составила административные протоколы в отношении югорчан. Им грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.

