16 сентября 2025

В ХМАО детский омбудсмен сделала заявление после инцидента, где мать бросила младенца в гостинице

В ХМАО детский омбудсмен взяла на контроль инцидент с ребенком в гостинице
Омбудсмен взяла на контроль инцидент с ребенком, которого мать бросила в гостинице
Детский омбудсмен Югры Людмила Низамова заявила, что приняты все меры для защиты младенца, которого мать оставила в холле гостиницы. Ребенок помещен в больницу. Для возвращения малыша в семью за счет родителей проведен тест ДНК, который подтвердит родство с матерью.

«Органами опеки и попечительства приняты исчерпывающие меры для защиты прав новорожденного ребёнка: исполняются полномочия законного представителя, найдены родственники, организовано проведение теста ДНК ребёнком и его предполагаемой матерью. Ребенок находится в безопасности, в медицинской организации, обеспечен всем необходимым», — сообщила Низамова журналисту URA.RU.

В отношении матери составлен административный протокол по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Нуждается ли ребенок в дополнительной защите, станет ясно по итогам проверки.

