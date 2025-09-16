16 сентября 2025

В ХМАО владельца фирмы и сотрудников арестовали за нацистское приветствие в рабочем чате

В Сургуте арестовали руководителя компании из-за нацистской символики
Руководителя фирмы в Сургуте и его двух сотрудников арестовали из-за демонстрации нацистской символики
Руководителя фирмы в Сургуте и его двух сотрудников арестовали из-за демонстрации нацистской символики

Руководителя фирмы в Сургуте и его двух сотрудников арестовали из-за демонстрации нацистской символики. Они размещали в корпоративном чате мессенджера фотографии с жестом, ассоциирующимся с нацистским приветствием. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Руководитель компании ради забавы разместил в корпоративном чате в одном из мессенджеров фотографии, на которых двое его подчиненных демонстрируют жест, ассоциирующийся с нацистским приветствием. Данные изображения вызвали неоднозначную реакцию среди участников чата. Один из работников, увидевший антиобщественное деяние, обратился в полицию», — сообщили в полиции.

Всем троим суд назначил административный арест на 10 суток. Руководитель компании, разместивший фотографии, также получил штраф.

