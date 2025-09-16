В ХМАО врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеи

В Нижневартовской окружной клинической детской больнице врачи спасли подростка, пострадавшему от укуса гадюки. Мальчик поступил в реанимацию в тяжелом состоянии с высоким риском осложнений — тромбоза сосудов и ДВС-синдрома. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Для лечения назначили гепаринтерапию, чтобы предотвратить ДВС-синдром. Также провели антибактериальную терапию и регулярные перевязки. Подростку ввели сыворотку от укуса гадюки — специальное противоядие, нейтрализующее действие змеиного яда», — рассказал хирург Рафиль Мунасипов. После стабилизации состояния пациента перевели в хирургическое отделение, а затем выписали домой.
Медики напоминают правила первой помощи при укусе змеи: сохранять спокойствие, ограничить движение пораженной конечности, промыть рану водой с мылом и немедленно обратиться за медицинской помощью. Запрещается накладывать жгут, отсасывать яд или прижигать место укуса.
