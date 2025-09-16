16 сентября 2025

В ХМАО школьников отправляют на дистант для борьбы со вспышкой ОРВИ

Классы в школах ХМАО будут переводить на дистанционное обучение из-за ОРВИ
Классы в школах ХМАО будут переводить на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Классы в школах ХМАО переводятся на дистанционное обучение при превышении 20% порога заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Эта мера введена для сдерживания распространения инфекции в детских коллективах. Об этом URA.RU рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«Это общая норма для всех регионов России: при наличии 20% отсутствующих детей по причине болезни распускается класс, чтобы прервать эпидемический процесс в таком маленьком коллективе. Такая мера помогает гасить волну роста заболеваний», — сообщили в управлении. И добавили, что текущий рост заболеваемости ОРВИ соответствует сезонной динамике начала учебного года, когда дети возвращаются с каникул.

В ведомстве подчеркнули, что такая практика является плановой профилактической мерой, а не чрезвычайной ситуацией. Ежедневный мониторинг позволяет своевременно принимать решения о временном переводе классов на дистант.

