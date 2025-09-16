16 сентября 2025

Житель ХМАО дал взятку терапевту, чтобы получить больничный лист

Югорчанин дал взятку терапевту за больничный лист
Житель Сургута дал взятку терапевту, чтобы получить больничный лист нетрудоспособности. Ему грозит ответственность по трем статьям УК РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«В апреле 2024 года обвиняемый обратился к врачу-терапевту по вопросу выдачи листка нетрудоспособности без фактического медицинского обследования и реальных оснований освобождения от работы. За открытие „больничного листа“ и его последующее продление фигурант перевел на банковскую карту врача в общей сложности 18 тысяч рублей в качестве взяток», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

В отношении югорчанина возбуждены уголовные дела по статьям «дача взятки должностному лицу», «использование заведомо подложного документа» и «мелкое взяточничество». Дело направлено в суд.

