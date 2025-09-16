Житель ХМАО дал взятку терапевту, чтобы получить больничный лист

Житель Сургута дал взятку терапевту, чтобы получить больничный лист нетрудоспособности. Ему грозит ответственность по трем статьям УК РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
«В апреле 2024 года обвиняемый обратился к врачу-терапевту по вопросу выдачи листка нетрудоспособности без фактического медицинского обследования и реальных оснований освобождения от работы. За открытие „больничного листа“ и его последующее продление фигурант перевел на банковскую карту врача в общей сложности 18 тысяч рублей в качестве взяток», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
В отношении югорчанина возбуждены уголовные дела по статьям «дача взятки должностному лицу», «использование заведомо подложного документа» и «мелкое взяточничество». Дело направлено в суд.
