16 сентября 2025

В Ханты-Мансийске двое жителей избили знакомого во дворе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ханты-Мансийске двое мужчин избили своего знакомого
В Ханты-Мансийске двое мужчин избили своего знакомого Фото:

В Ханты-Мансийске во дворе на улице Шевченко двое мужчин избили своего знакомого. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в ведомстве.

«Сотрудники МОМВД России „Ханты-Мансийский“ провели тщательное расследование после обнаружения видеозаписи в средствах массовой информации и сети Интернет, на которой был зафиксирован конфликт между тремя мужчинами на улице Шевченко. В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что инцидент произошёл на почве личностных неприязненных отношениях между знакомыми жителями города 1994 и 1997 годов рождения», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Видео снял один из жителей двора. По его словам, двое мужчин напали на югорчанина возле автомобиля и стали его избивать. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Участники конфликта установлены, силовики выясняют обстоятельства инцидента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске во дворе на улице Шевченко двое мужчин избили своего знакомого. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в ведомстве. «Сотрудники МОМВД России „Ханты-Мансийский“ провели тщательное расследование после обнаружения видеозаписи в средствах массовой информации и сети Интернет, на которой был зафиксирован конфликт между тремя мужчинами на улице Шевченко. В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что инцидент произошёл на почве личностных неприязненных отношениях между знакомыми жителями города 1994 и 1997 годов рождения», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Видео снял один из жителей двора. По его словам, двое мужчин напали на югорчанина возле автомобиля и стали его избивать. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Участники конфликта установлены, силовики выясняют обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...