В Ханты-Мансийске во дворе на улице Шевченко двое мужчин избили своего знакомого. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в ведомстве.
«Сотрудники МОМВД России „Ханты-Мансийский“ провели тщательное расследование после обнаружения видеозаписи в средствах массовой информации и сети Интернет, на которой был зафиксирован конфликт между тремя мужчинами на улице Шевченко. В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что инцидент произошёл на почве личностных неприязненных отношениях между знакомыми жителями города 1994 и 1997 годов рождения», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Видео снял один из жителей двора. По его словам, двое мужчин напали на югорчанина возле автомобиля и стали его избивать. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Участники конфликта установлены, силовики выясняют обстоятельства инцидента.
