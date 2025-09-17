Мэрия Сургута ужесточит правила выдачи служебного жилья чиновникам-варягам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте лишат иногородних чиновников права на выкуп жилья
В Сургуте лишат иногородних чиновников права на выкуп жилья Фото:

Власти Сургута намерены ужесточить правила предоставления служебного жилья Теперь им не смогут пользоваться иногородние сотрудники, назначенные на муниципальные должности, а также приглашенные специалисты бюджетных учреждений. Об этом говорится в проекте решения думы города, подготовленном администрацией.

«Исключается категория „иногородние граждане, назначенные на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления; иногородние граждане, приглашенные на работу в учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета“», — уточняется в документе. Решение связано с отрицательной судебной практикой по расторжению договоров коммерческого найма.

Право на жилье сохранят чиновники, которые стоят на учете до октября. Им квартиры будут предоставляться только на период трудовых отношений и без права выкупа. Сейчас в очереди стоят восемь человек. Решение поддержали депутаты на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. Дума примет соответствующее решение на следующей неделе.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Сургута долгое время пыталась вернуть служебную квартиру в элитном ЖК «Белые ночи», где жила бывшая главная коммунальщица города Мария Ванькова. Бывший руководитель дорожно-транспортной дирекции Валерий Ходжаев также отказался отдавать ключи от служебного жилья после увольнения. Позже он занял должность вице-мэра города Радужный и через суд смог сохранить квартиру. Аналогичная ситуация произошла и после увольнения вице-мэр Сургута по внутренней политике Михаила Гуменюка. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Сургута намерены ужесточить правила предоставления служебного жилья Теперь им не смогут пользоваться иногородние сотрудники, назначенные на муниципальные должности, а также приглашенные специалисты бюджетных учреждений. Об этом говорится в проекте решения думы города, подготовленном администрацией. «Исключается категория „иногородние граждане, назначенные на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления; иногородние граждане, приглашенные на работу в учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета“», — уточняется в документе. Решение связано с отрицательной судебной практикой по расторжению договоров коммерческого найма. Право на жилье сохранят чиновники, которые стоят на учете до октября. Им квартиры будут предоставляться только на период трудовых отношений и без права выкупа. Сейчас в очереди стоят восемь человек. Решение поддержали депутаты на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. Дума примет соответствующее решение на следующей неделе. Ранее URA.RU писало, что мэрия Сургута долгое время пыталась вернуть служебную квартиру в элитном ЖК «Белые ночи», где жила бывшая главная коммунальщица города Мария Ванькова. Бывший руководитель дорожно-транспортной дирекции Валерий Ходжаев также отказался отдавать ключи от служебного жилья после увольнения. Позже он занял должность вице-мэра города Радужный и через суд смог сохранить квартиру. Аналогичная ситуация произошла и после увольнения вице-мэр Сургута по внутренней политике Михаила Гуменюка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...