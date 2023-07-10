В ХМАО вновь открылся магазин старейшего джинсового бренда из Америки

В Сургуте возобновил работу магазин Levi’s

Магазин Levi’s вновь открылся в Сургуте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Сургуте возобновил работу магазин с одеждой американского бренда Levi’s, который является одним из старейших производителей джинс. Об этом URA.RU сообщили представители торгового центра «Аура», где открылась точка.

«Магазин только открылся, работает буквально два дня», — сообщили журналисту агентства в приемной торгового центра. В магазине начали продавать как джинсовую одежду, так и брендовые футболки, юбки и куртки.

Компания Levi Strauss & Co (Levi’s) планировала окончательно уйти из России. Уточнить на каких условиях магазины возобновляют работу на момент публикации не удалось. Агентство направило запрос в компанию.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре с полок магазинов исчезают линейки люксового парфюма от зарубежных брендов. Среди дефицитной продукции ароматы от Lacoste и Calvin Klein.

Проблемы с логистикой и поставкой товаров в России начались из-за зарубежных санкций, которые ввели страны запада после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Ответом на санкции также стал параллельный импорт, введенный в России.