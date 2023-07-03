В ХМАО с полок магазинов исчезают люксовые духи

04 июля 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Среди дефицитной продукции ароматы от Lacoste и Calvin Klein Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Ханты-Мансийском автономном округе с полок магазинов исчезают линейки люксового парфюма от зарубежных брендов. Среди дефицитной продукции ароматы от Lacoste и Calvin Klein, рассказали URA.RU представители югорского ритейла парфюмерии. «Той же линейки Blanc от Lacoste, которой еще месяц назад хватало, сейчас в магазинах буквально по несколько позиций осталось. И это, конечно, далеко не все ароматы. Из более-менее доступных в люксовом сегменте Calvin Klein тоже быстро расходится. Как мужские, так и женские. Но тут пока дефицит менее заметен», — рассказывает сотрудница крупной сети ритейла косметики и парфюмерии в Нижневартовске. По словам сотрудницы, когда в магазины придут новые поставки, неизвестно. При этом, в большей мере дефицит коснулся более дорогой парфюмерной воды. На остатках в торговых точках сейчас преимущественно туалетная вода. Агентство также попросило прокомментировать ситуацию в сетях «Иль де Ботэ» и «Рив Гош». Однако на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что проблемы с логистикой и поставкой товаров в России начались из-за зарубежных санкций, которые были введены странами запада после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Ответом на ограничения также стал параллельный импорт, введенный в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе с полок магазинов исчезают линейки люксового парфюма от зарубежных брендов. Среди дефицитной продукции ароматы от Lacoste и Calvin Klein, рассказали URA.RU представители югорского ритейла парфюмерии. «Той же линейки Blanc от Lacoste, которой еще месяц назад хватало, сейчас в магазинах буквально по несколько позиций осталось. И это, конечно, далеко не все ароматы. Из более-менее доступных в люксовом сегменте Calvin Klein тоже быстро расходится. Как мужские, так и женские. Но тут пока дефицит менее заметен», — рассказывает сотрудница крупной сети ритейла косметики и парфюмерии в Нижневартовске. По словам сотрудницы, когда в магазины придут новые поставки, неизвестно. При этом, в большей мере дефицит коснулся более дорогой парфюмерной воды. На остатках в торговых точках сейчас преимущественно туалетная вода. Агентство также попросило прокомментировать ситуацию в сетях «Иль де Ботэ» и «Рив Гош». Однако на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что проблемы с логистикой и поставкой товаров в России начались из-за зарубежных санкций, которые были введены странами запада после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Ответом на ограничения также стал параллельный импорт, введенный в России.