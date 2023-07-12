12 июля 2023

В думу Краснокамска в Пермском крае баллотируется Эльвира Набиулина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый день голосования. Пермь, коиб, выборы, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
Выборы в думу Краснокамска пройдут в сентябре Фото:

Партия КПРФ выдвинула на участие в выборах в думу Краснокамска безработную Эльвиру Набиулину. Она баллотируется по округу №3. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы».

«С поиском кандидатов у КПРФ в последнее время большие проблемы. Ресурсных людей, кто реально мог бы составить конкуренцию партии власти, у коммунистов нет. Берут всех подряд. Поэтому они решили сыграть на громком имени», — говорит инсайдер в политэлитах региона. В 2022 году они выдвигали в Пермском районе Дмитрия Трутнева.

Эльвира Уланбатыровна Набиулина выступила против действующего депутата Юрия Ильюшенко. Также в округе баллотируется четырежды судимый, в том числе за хранение оружия и наркотиков, Андрей Маханов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Партия КПРФ выдвинула на участие в выборах в думу Краснокамска безработную Эльвиру Набиулину. Она баллотируется по округу №3. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». «С поиском кандидатов у КПРФ в последнее время большие проблемы. Ресурсных людей, кто реально мог бы составить конкуренцию партии власти, у коммунистов нет. Берут всех подряд. Поэтому они решили сыграть на громком имени», — говорит инсайдер в политэлитах региона. В 2022 году они выдвигали в Пермском районе Дмитрия Трутнева. Эльвира Уланбатыровна Набиулина выступила против действующего депутата Юрия Ильюшенко. Также в округе баллотируется четырежды судимый, в том числе за хранение оружия и наркотиков, Андрей Маханов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...