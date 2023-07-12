В думу Краснокамска в Пермском крае баллотируется Эльвира Набиулина

Партия КПРФ выдвинула на участие в выборах в думу Краснокамска безработную Эльвиру Набиулину. Она баллотируется по округу №3. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы».
«С поиском кандидатов у КПРФ в последнее время большие проблемы. Ресурсных людей, кто реально мог бы составить конкуренцию партии власти, у коммунистов нет. Берут всех подряд. Поэтому они решили сыграть на громком имени», — говорит инсайдер в политэлитах региона. В 2022 году они выдвигали в Пермском районе Дмитрия Трутнева.
Эльвира Уланбатыровна Набиулина выступила против действующего депутата Юрия Ильюшенко. Также в округе баллотируется четырежды судимый, в том числе за хранение оружия и наркотиков, Андрей Маханов.
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