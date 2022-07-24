24 июля 2022

Пермские коммунисты выдвинули на выборы Трутнева

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, герб, герб россии, урна, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Однофамилец вице-премьера РФ Юрия Трутнева уже прошел регистрацию Фото:

Кандидат с фамилией Трутнев оказался в числе претендентов на мандат депутата думы Пермского муниципального округа на выборах в сентябре. Соответствующая информация размещена в системе ГАС «Выборы». Дмитрий Трутнев, однофамилец вице-премьера РФ и экс-губернатора Пермского края Юрия Трутнева, идет от КПРФ.

«Трутнев Дмитрий Вадимович. Дата рождения — 1 марта 1996 года. Временно неработающий. Место жительства — Пермский край, Пермский район, деревня Кондратово», — говорится в сведениях о кандидатах. Он уже прошел регистрацию.

У Дмитрия Трутнева в округе №14 — сильные соперники. От «Единой России» здесь идет местный депутат и предприниматель Константин Высотин. Неплохие шансы, говорят источники URA.RU в территории, и у кандидата от ЛДПР, помощника депутата ЗС Сергея Заякина.URA

Ранее URA.RU сообщало о том, что кандидат от ЕР на довыборах в Кизеле скрыл судимость и получил отказ в регистрации. Скрыть факты совершенных преступлений пытался и вор-рецидивист от ЛДПР. На выборах в Кудымкаре коммунисты выдвинули однофамильца местного спикера.

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Кандидат с фамилией Трутнев оказался в числе претендентов на мандат депутата думы Пермского муниципального округа на выборах в сентябре. Соответствующая информация размещена в системе ГАС «Выборы». Дмитрий Трутнев, однофамилец вице-премьера РФ и экс-губернатора Пермского края Юрия Трутнева, идет от КПРФ. «Трутнев Дмитрий Вадимович. Дата рождения — 1 марта 1996 года. Временно неработающий. Место жительства — Пермский край, Пермский район, деревня Кондратово», — говорится в сведениях о кандидатах. Он уже прошел регистрацию. У Дмитрия Трутнева в округе №14 — сильные соперники. От «Единой России» здесь идет местный депутат и предприниматель Константин Высотин. Неплохие шансы, говорят источники URA.RU в территории, и у кандидата от ЛДПР, помощника депутата ЗС Сергея Заякина.URA Ранее URA.RU сообщало о том, что кандидат от ЕР на довыборах в Кизеле скрыл судимость и получил отказ в регистрации. Скрыть факты совершенных преступлений пытался и вор-рецидивист от ЛДПР. На выборах в Кудымкаре коммунисты выдвинули однофамильца местного спикера.
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