Пермские коммунисты выдвинули на выборы Трутнева

Однофамилец вице-премьера РФ Юрия Трутнева уже прошел регистрацию Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Кандидат с фамилией Трутнев оказался в числе претендентов на мандат депутата думы Пермского муниципального округа на выборах в сентябре. Соответствующая информация размещена в системе ГАС «Выборы». Дмитрий Трутнев, однофамилец вице-премьера РФ и экс-губернатора Пермского края Юрия Трутнева, идет от КПРФ.

«Трутнев Дмитрий Вадимович. Дата рождения — 1 марта 1996 года. Временно неработающий. Место жительства — Пермский край, Пермский район, деревня Кондратово», — говорится в сведениях о кандидатах. Он уже прошел регистрацию.

У Дмитрия Трутнева в округе №14 — сильные соперники. От «Единой России» здесь идет местный депутат и предприниматель Константин Высотин. Неплохие шансы, говорят источники URA.RU в территории, и у кандидата от ЛДПР, помощника депутата ЗС Сергея Заякина.URA

Ранее URA.RU сообщало о том, что кандидат от ЕР на довыборах в Кизеле скрыл судимость и получил отказ в регистрации. Скрыть факты совершенных преступлений пытался и вор-рецидивист от ЛДПР. На выборах в Кудымкаре коммунисты выдвинули однофамильца местного спикера.