Осужденный за хранение оружия и наркотиков пермяк решил стать депутатом в Краснокамске

Осужденный за хранение оружия и наркотиков пермяк выдвинул свою кандидатуру на выборы в Краснокамске
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, наручники
Все судимости кандидата погашены Фото:

На выборы думы Краснокамска в Пермском крае выдвинул свою кандидатуру самозанятый местный житель Андрей Маханов, имеющий четыре судимости. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Маханов идет в порядке самовыдвижения.

Начиная с 1990-го года Маханов был признан виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков, поддержке документов, хулиганстве, незаконном предпринимательстве и пользовании товарными знаками. Также он осужден на нарушение правил дорожного движения. «На выборах 2018 года его якобы привлекали для работы в штабе одного из кандидатов-единороссов. Выполнял мелкие неофициальные дела. В тот момент он решил, что знает про избрание все, и выдвинул свою кандидатуру», — рассказал инсайдер URA.RU в политэлитах Краснокамска.

Первая судимость получена в 1990-м году. Все судимости погашены. Ранее URA.RU сообщало, что на выборы в Краснокамскую думу выдвинула свою кандидатуру глава реготделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова. Поскольку сильных конкурентов в округе у нее не предвидится, она с большой долей вероятности получит мандат.

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На выборы думы Краснокамска в Пермском крае выдвинул свою кандидатуру самозанятый местный житель Андрей Маханов, имеющий четыре судимости. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Маханов идет в порядке самовыдвижения. Начиная с 1990-го года Маханов был признан виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков, поддержке документов, хулиганстве, незаконном предпринимательстве и пользовании товарными знаками. Также он осужден на нарушение правил дорожного движения. «На выборах 2018 года его якобы привлекали для работы в штабе одного из кандидатов-единороссов. Выполнял мелкие неофициальные дела. В тот момент он решил, что знает про избрание все, и выдвинул свою кандидатуру», — рассказал инсайдер URA.RU в политэлитах Краснокамска. Первая судимость получена в 1990-м году. Все судимости погашены. Ранее URA.RU сообщало, что на выборы в Краснокамскую думу выдвинула свою кандидатуру глава реготделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова. Поскольку сильных конкурентов в округе у нее не предвидится, она с большой долей вероятности получит мандат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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