Осужденный за хранение оружия и наркотиков пермяк решил стать депутатом в Краснокамске

Осужденный за хранение оружия и наркотиков пермяк выдвинул свою кандидатуру на выборы в Краснокамске

12 июля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Все судимости кандидата погашены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На выборы думы Краснокамска в Пермском крае выдвинул свою кандидатуру самозанятый местный житель Андрей Маханов, имеющий четыре судимости. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Маханов идет в порядке самовыдвижения. Начиная с 1990-го года Маханов был признан виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков, поддержке документов, хулиганстве, незаконном предпринимательстве и пользовании товарными знаками. Также он осужден на нарушение правил дорожного движения. «На выборах 2018 года его якобы привлекали для работы в штабе одного из кандидатов-единороссов. Выполнял мелкие неофициальные дела. В тот момент он решил, что знает про избрание все, и выдвинул свою кандидатуру», — рассказал инсайдер URA.RU в политэлитах Краснокамска. Первая судимость получена в 1990-м году. Все судимости погашены. Ранее URA.RU сообщало, что на выборы в Краснокамскую думу выдвинула свою кандидатуру глава реготделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова. Поскольку сильных конкурентов в округе у нее не предвидится, она с большой долей вероятности получит мандат.

На выборы думы Краснокамска в Пермском крае выдвинул свою кандидатуру самозанятый местный житель Андрей Маханов, имеющий четыре судимости. Информация об этом содержится в ГАС «Выборы». Маханов идет в порядке самовыдвижения. Начиная с 1990-го года Маханов был признан виновным в незаконном хранении оружия и наркотиков, поддержке документов, хулиганстве, незаконном предпринимательстве и пользовании товарными знаками. Также он осужден на нарушение правил дорожного движения. «На выборах 2018 года его якобы привлекали для работы в штабе одного из кандидатов-единороссов. Выполнял мелкие неофициальные дела. В тот момент он решил, что знает про избрание все, и выдвинул свою кандидатуру», — рассказал инсайдер URA.RU в политэлитах Краснокамска. Первая судимость получена в 1990-м году. Все судимости погашены. Ранее URA.RU сообщало, что на выборы в Краснокамскую думу выдвинула свою кандидатуру глава реготделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова. Поскольку сильных конкурентов в округе у нее не предвидится, она с большой долей вероятности получит мандат.