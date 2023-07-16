Рыбак из ХМАО поймал щуку размером с себя. Фото

Рыбак из ХМАО поймал 11-килограммовую щуку

17 июля 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Мужчина поймал огромную щуку на реке Иртыш Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рыбак из ХМАО похвастался, что поймал 11-килограммовую щуку на реке Иртыш. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав фото рыбы. «История о том, как мы съездили с друзьями на Иртыш. Нашли на вид невзрачное место. Кидали минут 10 через каждый заброс меняя приманки. Я подсекаю рыбу и веду к лодке, чувствуя, что по ощущениям максимум 2,5 килограммов. На поверхности увидели только хвост, он был внушительный. Когда щука вышла полностью, мы были в шоке. Рыба моей мечты 11 килограммов веса», — написал Виктор Кицкан на своей странице «ВКонтакте». После этого рыбак отпустил свой трофей обратно в реку. По словам Виктора, ранее самый большой его улов весил шесть килограммов. Ранее URA.RU писало, что рыбаки из ХМАО выловили из воды восьмикилограммовую щуку. Во рту у нее была какая-то рыба. Мужчины предположили, что щука поймала язя.

Рыбак из ХМАО похвастался, что поймал 11-килограммовую щуку на реке Иртыш. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав фото рыбы. «История о том, как мы съездили с друзьями на Иртыш. Нашли на вид невзрачное место. Кидали минут 10 через каждый заброс меняя приманки. Я подсекаю рыбу и веду к лодке, чувствуя, что по ощущениям максимум 2,5 килограммов. На поверхности увидели только хвост, он был внушительный. Когда щука вышла полностью, мы были в шоке. Рыба моей мечты 11 килограммов веса», — написал Виктор Кицкан на своей странице «ВКонтакте». После этого рыбак отпустил свой трофей обратно в реку. По словам Виктора, ранее самый большой его улов весил шесть килограммов. Ранее URA.RU писало, что рыбаки из ХМАО выловили из воды восьмикилограммовую щуку. Во рту у нее была какая-то рыба. Мужчины предположили, что щука поймала язя.