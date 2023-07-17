Военкоры сообщили о двух взрывах у Крымского моста

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Этой ночью возле Крымского моста прозвучало два взрыва Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

После трех часов ночи возле Крымского моста прозвучало два взрыва. Об этом сообщают военные корреспонденты.

«У Крымского моста после 3:00 и 3:20 прогремели два взрыва», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что движение через мост остановлено. Направляющихся в сторону Крымского моста людей разворачивают в обратном направлении, уточнили там.

URA.RU направило запросы в Минобороны РФ и правительство Республики Крым для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временной остановке движения транспорта на Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте происшествия присутствует полиция. После чрезвычайного происшествия в Министерстве Курортов Крыма был создан координационный штаб. В регионе также запущена горячая линия для обеспечения связи и оказания помощи, объявил советник главы республики Олег Крючков, передает A42.

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После трех часов ночи возле Крымского моста прозвучало два взрыва. Об этом сообщают военные корреспонденты. «У Крымского моста после 3:00 и 3:20 прогремели два взрыва», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что движение через мост остановлено. Направляющихся в сторону Крымского моста людей разворачивают в обратном направлении, уточнили там. URA.RU направило запросы в Минобороны РФ и правительство Республики Крым для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временной остановке движения транспорта на Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте происшествия присутствует полиция. После чрезвычайного происшествия в Министерстве Курортов Крыма был создан координационный штаб. В регионе также запущена горячая линия для обеспечения связи и оказания помощи, объявил советник главы республики Олег Крючков, передает A42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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