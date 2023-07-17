Военкоры сообщили о двух взрывах у Крымского моста

17 июля 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Этой ночью возле Крымского моста прозвучало два взрыва Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту После трех часов ночи возле Крымского моста прозвучало два взрыва. Об этом сообщают военные корреспонденты. «У Крымского моста после 3:00 и 3:20 прогремели два взрыва», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что движение через мост остановлено. Направляющихся в сторону Крымского моста людей разворачивают в обратном направлении, уточнили там. URA.RU направило запросы в Минобороны РФ и правительство Республики Крым для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временной остановке движения транспорта на Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте происшествия присутствует полиция. После чрезвычайного происшествия в Министерстве Курортов Крыма был создан координационный штаб. В регионе также запущена горячая линия для обеспечения связи и оказания помощи, объявил советник главы республики Олег Крючков, передает A42.

После трех часов ночи возле Крымского моста прозвучало два взрыва. Об этом сообщают военные корреспонденты. «У Крымского моста после 3:00 и 3:20 прогремели два взрыва», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что движение через мост остановлено. Направляющихся в сторону Крымского моста людей разворачивают в обратном направлении, уточнили там. URA.RU направило запросы в Минобороны РФ и правительство Республики Крым для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временной остановке движения транспорта на Крымском мосту из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте происшествия присутствует полиция. После чрезвычайного происшествия в Министерстве Курортов Крыма был создан координационный штаб. В регионе также запущена горячая линия для обеспечения связи и оказания помощи, объявил советник главы республики Олег Крючков, передает A42.