Zvezdanews: на Крымский мост перестали пускать поезда

Поезд, следующий из Крыма в Москву, остановлен Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В результате происшествия на Крымском мосту поезд, следующий с полуострова в Москву, был остановлен. При этом официально ограничение движения касается только автомобильной части моста.

«Перед Крымским мостом остановили поезд, следующий с полуострова в Москву», — сообщает telegram-канал телеканала «Звезда». По информации канала, сотрудники железнодорожного транспорта сообщили, что ограничения движения касаются только автомобильной части моста, для железнодорожного транспорта пока нет таких указаний.



Обновлено в 8:06. МЧС сообщает, что поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию.