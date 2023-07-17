Zvezdanews: на Крымский мост перестали пускать поезда

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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, рельсы, электровоз, пассажирский поезд, жд путь, локомотив поезда
Поезд, следующий из Крыма в Москву, остановлен Фото:

В результате происшествия на Крымском мосту поезд, следующий с полуострова в Москву, был остановлен. При этом официально ограничение движения касается только автомобильной части моста.

«Перед Крымским мостом остановили поезд, следующий с полуострова в Москву», — сообщает telegram-канал телеканала «Звезда». По информации канала, сотрудники железнодорожного транспорта сообщили, что ограничения движения касаются только автомобильной части моста, для железнодорожного транспорта пока нет таких указаний.

Обновлено в 8:06. МЧС сообщает, что поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию.

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В результате происшествия на Крымском мосту поезд, следующий с полуострова в Москву, был остановлен. При этом официально ограничение движения касается только автомобильной части моста. «Перед Крымским мостом остановили поезд, следующий с полуострова в Москву», — сообщает telegram-канал телеканала «Звезда». По информации канала, сотрудники железнодорожного транспорта сообщили, что ограничения движения касаются только автомобильной части моста, для железнодорожного транспорта пока нет таких указаний. Обновлено в 8:06. МЧС сообщает, что поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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